Oana Zăvoarnu aruncă BOMBA! Care este SECRETUL divorţului dintre Pepe şi Raluca Pastramă: "E fomiţă mare!"

Oana Zăvoranu a comentat despărțirea lui Pepe de Raluca pe Instagram.

"V-am răspuns ca să nu mă mai întrebați. Râsul ne face bine, așa că ascultați ca să vă destindeți! Și nu mai puneți botu' la vrajeli... e fomiță mare, vine Crăciunul și poate mai iese de vreun concert ceva... vremuri grele Mon Cher... da' lasă că de Crăciun la 'insistentele' fanilor... 'miraculos' or să se 'împece'... chill... astea de etnie nu divorțează, nu există această noțiune în mintea lor... iar 'soțu' trebuia să învețe să 'joace' mai bine că doar a stat cu o actriță în casă atâția ani... stai jos, nota 4. Have Fun and Enjoy. Love, Oana. P.S... mie sincer mi se rupe și mi se-ndoaie de această 'drama' cu iz de regie fâsâită", a scris Oana Zăvoranu.

Fanii nu au uitat însă de relația pe care Oana Zăvoranu a avut-o cu Pepe, timp de cinci ani, și cum s-a destrămat totul cu mare scandal.

"Da...părea mea este următoarea...chiar dacă deranjează....tu fără Pepe nu vei fi fericită ... mă refer la chimia care a fost între tine și el, Pepe fără tine nu va fi fericit...voi 2 sunteți suflete pereche...se vedea asta chiar de pe „lună". Nu am nevoie să-mi dai dreptate, eu v-am urmărit de la început....ce ai trăit alături de el a fost adevărata dragoste....în rest CanCan", "Sincer, Oana, degeaba zici așa acum de ei, dar tu adevărata dragoste ai trăit-o alături de Pepe!!! Si el la fel!!! Te-a iubit muuult, dar voi ați divorțat cu mult scandal și mi-a părut rău că v-ați despărțit!!! Deși si acum îmi pare rău că nu a funcționat căsnicia lor mai ales că el și-a dorit copii!!! Sincer, îmi pare rău dintr-o despărțire fiecare are de suferit", sunt două dintre replicile primite de Oana Zăvoranu.