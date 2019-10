Articol publicat in: Extern

Ofensivă în forţă a Turciei în Siria. Kurzii au înregistrat 23 de morţi şi 37 de răniţi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Forţele democrate siriene conduse de kurzi au anunţat sâmbătă că 23 de combatanţi ai miliţiei au fost ucişi vineri în urma ofensivei forţelor turce în nordul Siriei, iar alţi 37 au fost răniţi. Foto: rtv.net Astfel, bilanţul total al morţilor în rândul Forţeleor democrate siriene a ajuns la 45 de miercuri, când a început ofensiva turcă în nordul Siriei, scrie agerpres.ro. Citeşte şi Germania şi Franţa au interzis exporturile de armament către Turcia, din cauza atacurilor din Siria Turcia a lansat miercuri o ofensivă terestră şi aeriană în nord-estul Siriei împotriva miliţiilor kurde, deschizând un nou front în Siria măcinată de 8 ani de război civil şi suscitând preocupări privind un nou dezastru umanitar. loading...

