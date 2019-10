Articol publicat in: Extern

Germania şi Franţa au interzis exporturile de armament către Turcia, din cauza atacurilor din Siria

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Germania şi Franţa au interzis exporturile de armament către Turcia, din cauza atacurilor împotriva kurzilor din Siria. Foto: blacknews.ro Turcia a lansat miercuri operaţiunile militare împotriva kurzilor, după retragerea trupelor americane care au susţinut forţele kurde în lupta cu gruparea Stat Islamic, scrie news.ro. Statele Unite şi Europa au avertizat deja Turcia că ar putea fi sancţionată din cauza ofensivei. "Ca urmare a ofensivei militare turce...Guvernul federal nu va mai emite autorizaţii noi pentru toate echipamentele militare care ar putea folosite de Turcia în Siria", a afirmat ministrul de Externe Heiko Maas, citat de purtătorul său de cuvânt. Citeşte şi Trupe turce au tras focuri asupra armatei americane. SUA somează Turcia să înceteze operaţiunile din Siria Declaraţia a confirmat o informaţie publicată de săptămânalul Bild Am Sonntag. Ministrul turc de Externe Mevlüt Cavusoglu a declarat că ţara sa nu va fi influenţată de interdicţii sau embargouri. "Indiferent ce va face oricine, indiferent dacă va fi un ambargou al armelor sau orice altceva, toate acestea ne vor întări", a declarat Cavusoglu postului de radio Deutsche Welle, înainte de publicarea comunicatului lui Maas. "Chiar dacă aliaţii noştri sprijină o organizaţie teroristă, chiar dacă vom fi singuri, chiar dacă va fi impus un embargou, indiferent ce vor face, lupta noastră este împotriva unei organizaţii teroriste", a spus Cavusoglu. Germania a exportat în 2018 în Turcia armament în valoare de 243 de milioane de euro. În primele patru luni ale anului 2019, Turcia a primit arme din Germania în valoare de 184 de milioane de euro, fiind principala ţară beneficiară, a relatat publicaţia. Ministerul german al Apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, a declarat vineri că Germania se aştepta ca toţi partenerii din NATO, inclusiv Turcia, să contribuie la stabilizarea regiunii. Franţa opreşte şi ea exportul de armament către Turcia "Această decizie are efect imediat", au precizat cele două ministere într-un comunicat. "Consiliul Afaceri Externe al UE care se va reuni la 14 octombrie la Luxemburg va fi ocazia de a coordona o abordare europeană în acest sens", potrivit documentului, scrie agerpres.ro. "Franţa reiterează condamnarea fermă a ofensivei unilaterale angajate de Turcia în nord-estul Siriei", a adăugat comunicatul. Aceasta "subminează eforturile de securitate şi de stabilizare ale Coaliţiei internaţionale contra Daech (acronimul în arabă al grupării Stat Islamic). Ea antrenează consecinţe umanitare importante. Aduce deci atingere securităţii europenilor", a subliniat documentul. "Franţa solicită organizarea rapidă a unei reuniuni a Coaliţiei contra Daech pentru a discuta despre continuarea eforturilor Coaliţiei în acest context", potrivit comunicatului. O decizie similară de suspendare a vânzărilor de arme către Ankara a fost anunţată vineri şi sâmbătă de guvernele olandez şi ulterior de cel german. Ca reacţie la decizia Berlinului, ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat la postul de radio Deutsche Welle că ofensiva din nordul Siriei reprezintă o "chestiune vitală" şi o problemă de securitate naţională, o chestiune de supravieţuire". loading...

