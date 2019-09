Olandezul nu a fost întrebat de poliţişti despre fetiţa ucisă. Ce spune şeful Poliţiei Române despre crima din Dâmboviţa

Dispariția fetei a fost sesizată vineri seară, la 19.33, și polițiștii au ajuns la fața locului în șase minute. "Vineri, la 19.33 a fost apel la 112. Fratele victimei reclama dispariția acestei minore. În aproximativ șase minute echipajul a ajuns la fața locului și au început măsurile specifice. Începând cu ora 20.00 au fost dislocate efective de la Găești, iar de la ora 21.00 cazul era sub coordonarea IPJ Dâmbovița. Au fost deplasate forțele necesare pentru căutarea minorei. Pe camere nu se mai vedea la aproximativ 300 de metri de casă. Câinele de urmă ne conducea către locuință și către o zonă accidentată din spatele locuinței de unde s-au început căutările. Zona accidentată dă în râul Dâmbovița. Concomitent, s-au făcut ipoteze și s-a căutat în toate zonele. S-a căutat și în locuințele din zonă", a spus Liviu Vasilescu, luni seară, la Antena 3.

"Mașina condusă de cetățeanul olandez a fost identificată sâmbătă seara în jurul orei 19.00. Atunci am identificat nu numai această mașină. Am aflat cine a condus-o, cum a fost închiriată. Cetățeanul olandez la acea oră era în drum spre Amsterdam. Contactarea cetățeanului olandez s-a făcut la 19.50. La acea oră nu aveam nicio suspiciune cu privire la el și aveam în lucru mai multe ipoteze", a precizat Vasilescu.

Ulterior, poliţiştii au luat legătura cu olandezul, prin telefon. „Ne-a confirmat că a fost în Dâmbovița, cu scopuri turistice. Când au vorbit cu el, colegii cred că el era la aeroport în Amsterdam. Nu a fost întrebat de fetiță", a mai spus Vasilescu.

"Atât eu personal, cât și colegii mei am făcut tot ce a fost posibil pentru a rezolva acest caz. Am făcut tot ce am putut că să găsim fetița în viață(...). Cetățeanul olandez nu a fost dat în urmărire. Este o cauză penală pe rol, sub coordonarea procurorului. Va dispune măsurile necesare (...) Verificăm tot. Niciun aspect nu va rămâne neverificat. Vom lua toate măsurile ca făptașul să fie adus în fața justiției", a completat şeful Poliţiei Române. Ulterior, olnadezul s-a sinucis în cursul zilei de luni, aruncându-se în faţa unui camion.