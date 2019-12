Omagiu pentru tinerii ucişi pe Aeroportul Otopeni, la 30 de ani de la Revoluţie

Daniel Ispas s-a aflat într-unul dintre autobuzele pline de soldaţi în termen de la Unitatea Trupelor de Securitate Câmpina. În total, 82 de militari fuseseră chemaţi să întărească paza aeroportului. Deşi trecuseră prin mai multe filtre pe DN1, când au ajuns în perimetrul Aeroportului Otopeni, s-a deschis focul din trei direcţii. Militarii au căzut unul câte unul.

Ştefan Ispas, tatăl lui Daniel a primit filmul cu ultimele minute din viaţa fiul său. De fapt, cu masacrul din faţa aeroportului. A luat caseta video şi a pus-o la loc sigur în casă. N-a avut puterea să se uite de la început.

"Cred că am stat un an, doi până am reuşit să pot să mă uit. Am pus-o la TV. Eram singur acasă, mi-a fost frică să fim împreună. Am zis că, dacă e să îmi fie rău, să îmi fie numai mie", a declarat tatăl tânărului.

Anii au trecut și au ajuns acum la 30. Pentru părinți însă, roata timpului s-a blocat pe 23 decembrie 1989, ora 6:30.

Astăzi, cei 39 de eroi au fost comemoraţi, iar pentru ei s-a cântat Veşnica Pomenire. Însă, în sufletele părinţilor, niciodată nu va mai fi linişte.

"Aşteptăm de la Dumnezeu dreptate pentru că nu cred că se va face", spune mama lui Daniel Ispas.