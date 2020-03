Ora de vara 2020. Cand trebuie sa potriviti ceasurile cu o ora inainte!

Ora de vara 2020. Mersul trenurilor

CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 29 martie 2020 in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, dar mersul trenurilor in vigoare nu se va modifica, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 3:00, care devine ora 4:00, isi vor continua mersul pana la statia de destinatie, iar in cazul in care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare in intervalul orar 4:00 – 5:00, trenurile vor pleca in ordinea rangului, precizeaza reprezentantii CFR.

De asemenea, avand in vedere ca si in tarile vecine trecerea la ora de vara se face in aceeasi zi de duminica, 29 martie 2019, intre statiile de frontiera cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, trenurile vor circula dupa graficele din mersul de tren in vigoare.

Ora de vara 2020. Influente asupra sanatatii

Majoritatea oamenilor vor resimti ora de somn pierduta la schimbarea orei de vara. Poti avea o stare de oboseala, lipsa poftei de mancare (siptome care se suprapun cu astenia de primavara).

