Orban anunţă semnarea contractului pentru construcţia Spitalului Regional Cluj, o investiţie de aproximativ 500 de milioane de euro

"Aş vrea să felicit Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Sănătăţii pentru faptul că au reuşit accelerarea procedurilor şi s-a ajuns la un deznodământ fericit, şi anume semnarea contractului de finanţare pentru construcţia Spitalului Regional Cluj, o investiţie de aproximativ 500 de milioane de euro.

De asemenea, trebuie să vă informez că la nivelul Comisiei Europene s-a aprobat contractul de finanţare pentru construcţia Spitalului Regional Iaşi", a anunţat Ludovic Orban.

La rândul său, ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, a făcut câteva precizări pe tema spitalelor regionale.



"Într-adevăr, aşa cum ne-am angajat în programul de guvernare, că vom realiza cele 3 spitale regionale, în luna decembrie am semnat contractul de finanţare pentru Spitalul Regional Iaşi şi în luna februarie am primit, într-adevăr, aprobarea Comisiei Europene pentru finanţarea realizării acestui Spital regional la Iaşi, iar, astăzi, vă anunţ că am semnat contractul de finanţare pentru demararea construcţiei Spitalului Regional de Urgenţă Cluj, una dintre cele mai mari şi mai importante investiţii din zona de vest a ţării, cea mai mare investiţie, de peste 500 de milioane de euro din Ardeal, investiţie realizată din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional Axa 14", a declarat Ion Ştefan, potrivit Agerpres.

Guvernul condus de Ludovic Orban s-a într joi în şedinţă pentru a lua mai multe măsuri pentru a combate pandemia generată de noul coronavirus, în contextul în care România a intrat în scenariul al patrulea al crizei de COVID-19.

BILANŢ CORONAVIRUS ROMÂNIA. 2738 de persoane au fost infectate cu COVID-19 până la 2 aprilie, potrivit ultimei informări a Grupului de Comunicare Strategică. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 278 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 78 de pacienți.