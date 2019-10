Articol publicat in: Politica

Orban: Decizia Volkswagen este luată din raţiuni economice, nu din raţiuni politice

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ludovic Orban, preşedintele PNL, a declarat luni, întrebat în legătură cu scrisoarea liderului grupului PPE, Manfred Weber, către CE pentru susţinerea deschiderii unei fabrici Volkswagen în Bulgaria, că nu există nicio posibilitate de interferenţă din partea vreunei formaţiuni politice în deciziile economice pe care le iau companiile. Orban a subliniat că, dacă există o astfel de informaţie, atunci ea este falsă. Foto: facebook.com "Decizia pe care o ia orice companie este o decizie pe care o ia conducerea companiei respective şi care este luată nu din raţiuni politice, ci din raţiuni economice, de business, în funcţie de condiţiile care sunt oferite unui investitor într-o ţară sau alta. Nu există nicio posibilitate de interferenţă din partea niciunei formaţiuni politice în deciziile economice pe care le iau companiile", a declarat Ludovic Orban, întrebat în legătură cu informaţiile privind scrisoarea transmisă de grupul PPE. El a spus că nu are nicio informaţie în acest sens. "Nu am o astfel de informaţie. Dacă există această informaţie, ea este falsă. Ştiu foarte bine cum funcţionează marile companii la nivel european, cu atât mai mult în Germania. Nu există nicio raţiune politică care să stea la baza unei astfel de decizii", a precizat premierul desemnat. Citeşte şi: Viorica Dăncilă vrea să o sune pe Angela Merkel pentru a discuta despre construirea fabricii Volkswagen în România loading...

