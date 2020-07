Orban: "Eu le spun românilor, decât să treacă prin aceste formalităţi la intrarea în Grecia, mai bine îşi fac vacanţa în România"

Despre declaratiile lui Barna

"Cred ca nu l-a citit, ii recomand sa il citeasca. Este un program la care am lucrat mult, cu specialisti din mediul de afaceri si neguvernamental, am urmarit si ce se intampla in alte tari europene si am incercat sa preluam.

Am preluat o schema de ajutor de stat preluat din Germania care a permis sa sustina industriile care au un consum mare de energie electrica.

Romania e intr-o situatie paradoxala in care desi e producator de gaze si electricitate, avem preturi peste media burselor europene. Am fost facuti praf pe speta IMM Invest si iata ca functioneaza, a fost depasit plafonul de 10 miliarde. Cum sa mearga companiile daca nu le asiguri capital de lucru si de investitii. Companiile care au acest capital mentin locurile de munca si se pot si dezvolta, prin investitii.

Daca o companie are probleme financiare si nu poate plati furnizorii, sunt si ei afectati. Daca o companie se imbolnaveste, nu putem lasa sa imbolnaveasca tot lantul.

Dupa aceasta pandemie e clar ca va fi un proces de relocare a productiei. Exista o tendinta clara de relocare spre UE, si aici intra schema de ajutor de stat pentru investitiile Greenfield."

Romania are nevoie de investitii

"Avem un deficit al balantei comerciale de 17 miliarde de euro, pentru ca singura politica a fost o crestere artificiala a consumului prin parghii guvernamentale. Cresterea salariului minim nu a fost facuta pe o crestere economica.

Romania este a sasea tara ca suprafata agricola, dar inregistraza deficit de 1,4 miliarde de euro. Pe turism avem deficit. Banii cheltuiti de romani afara sunt mai multi decat cei cheltuirti de straini in Romania."

Cum facem ca romanii sa nu mai plece afara?

"Am facut un sondaj si pentru prima data 83% dintre romani declara ca vor sa isi petreaca vacanta in Romania. Aproape toti cei care intra in Grecia sunt supusi unui triaj si se creaza blocaje. Am pornit demersurile diplomatice si vom ajunge la o solutie ca sa eliminam aceste blocaje. Noi am ridicat masura izolarii dupa un criteriu stabilit, care azi va fi inlocuit cu cel al UE, iar acum grecii au introdus aceste formalitati care vor alunga turistii. Eu le spun romanilor, decat sa treaca prin aceste formalitati, mai bine isi fac vacanta in Romania.

Exista programul de vouchere, care pot fi utilizate doar in Romania. Percepţia privind corupţia afectează şi turismul. Trebuie sa avem inteligenta sa facem parteneriate cu agentii din Germania, din Franta, pentru a atrage turistii. Prejudecatile care exista despre Romania sunt mult exagerate. Noi ne purtam foarte frumos cu oaspetii nostri, ar putea fi chiar un brand de tara"

Despre intalnirea cu reprezentantii HoReCa

"Sa formam o echipa de lucru in care sa fie direct implicati, astfel incat sa convenim niste reguli acceptate de ei si sa ne angajam ca respectam aceste reguli. Acestea ar fi si in interesul lor, pentru ca isi cresc atractivitatea daca dau semnalul ca vor fi bine protejati clientii.

I-am rugat sa respecte regulile si pe terase, pentru ca sunt unii care le-au cam incalcat. Ei trebuie sa informeze clientii cu privire la reguli."

