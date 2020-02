Orban răspunde acuzaţiei lui Ponta legată de dezalcoolizare: "O mojicie şi o minciună nenorocită"

Premierul demis, Ludovic Orban, a răspuns miercuri seară afirmaţiilor lui Victor Ponta din Parlament, cu privire la internarea sa într-o clinică de dezalcoolizare. Afirmaţia preşedintelui Pro România a fost un răspuns la spusele lui Orban, care afirmase că, deşi spune că nu are o părere bună despre sistemul de sănătate privat, Ponta s-a operat într-o clinică privatădin Turcia. Orban afirmă că Victor Ponta minte şi îl invită să dezvăluie dovezi în acest sens, dacă le are.

"Asta arată nivelul de documentare a domnului Ponta și nivelul minciunii sale. Afirmația este o mojicie și o minciună nenorocită care nu are în spate nimic. Eu nu stau să mă dezvinovățesc, dar să spună unde am fost, la ce clinică de dezalcoolizare am fost, dacă vrea să îl mai creadă cineva. Eu am refuzat să îi dau un răspuns pentru că nu merită", a declarat Orban, invitat în studioul Digi 24.

Liderul PRO România, Victor Ponta, l-a insultat în Parlament pe premierul Ludovic Orban, care îi reproșase că s-a operat în străinătate. "Un singur lucru, dragă Ludovic, să ştii că eu m-am operat de picior, nu am fost la o cură de dezalcolizare, pentru că acelea sunt toate private şi acele clinici de dezalcoolizare de azi începând le puteţi plăti din bani publici. Succes”", a spus Ponta.