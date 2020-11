Orban, răspuns pentru Firea: Nu am alocat PMB sume din Fondul de rezervă. Banii de la Guvernul Dăncilă, aruncaţi pe apa Dâmboviţei

Întrebat cum comentează declaraţiile Gabrielei Firea, care a spus că premierul a recunoscut că a tăiat alocări bugetare către Primăria Capitalei, Orban a declarat că a alocat fonduri chiar mai mari decât în guvernarea PSD.

"Nu, am spus ca am incredere ca primarul general foloseste orice alocare care vine de la guvern in scopul in care este prevazuta. In acest an primaria a beneficiat de alocari mai mari decat in timpul guvernarii PSD. Nu am alocat din fondul de rezerva pentru bugetul capitalei, pentru ca guvernul Dancila a alocat 100 de milioane de lei, care s-au dus pe apa Dambovitei.", a încheiat Ludovic Orban.

"Am să vă dau un exemplu foarte clar: Termoenergetica, societate înfiinţată în urmă cu aproximativ doi ani de zile, în locul RADET, pentru care s-a decis falimentul. Termoenergetica trebuia să beneficieze, din bugetul Capitalei, de alocările care erau prevăzute în bugetul Capitalei pentru a compensa aşa numita subvenţie pentru diferenţă de preţ. Şi cu toate astea, primarul general al Capitalei, ordonatorul principal de credite, nu a alocat bani către Termoenergetica, banii aferenţi suportării costului subvenţiei pentru diferenţă de preţ", a spus Orban.



El a menţionat că Termoenergetica a ajuns, la mai puţin de doi de la înfiinţare, să aibă datorii către ELCEN şi că aceste datorii pun în pericol inclusiv funcţionarea aceste companii şi capacitatea sa de a-şi plăti furnizorii.



"Adică ELCEN, care produce agentul termic pentru Capitală, din cauza faptului că, pe lângă datoriile RADET, care există la ELCEN, s-au mai acumulat datoriile Termoenergetica către ELCEN, se află într-o situaţie foarte gravă. Discuţia cu Nicuşor Dan era strict legată pe termie şi pe capacitatea de a asigura resursele financiare pentru ELCEN, astfel încât să nu ne trezim în situaţia ca ELCEN să nu mai poată să furnizeze agent termic. Aceasta este tema discuţiei pe care o aveam. Întrebaţi-l pe domnul primar general să prezinte situaţia datoriilor Primăriei Capitalei. Pe lângă datoriile care sunt către bănci, sunt datoriile curente, care depăşesc trei miliarde faţă de diferiţi beneficiari ai plăţilor care trebuiau făcute, furnizori de servicii, de produse. Inclusiv datorii către bugetul de stat", a mai spus Ludovic Orban.

Declaraţia premierului Orban vine după afirmaţiile Gabrielei Firea, fost primar general al Capitalei, care a spus luni că aşteaptă ca instituţiile abilitate să se autosesizeze cu privire la declaraţiile premierului, care a spus că acum are încredere să transfere bani în contul Primăriei Capitalei, iar în caz contrar se gândeşte "foarte serios" să depună plângere penală.

În cadrul unei conversaţii care a fost surprinsă într-un reportaj Recorder.ro, cu ocazia depunerii de către Nicuşor Dan a jurământului la preluarea mandatului de primar al Capitalei, Ludovic Orban i-a spus acestuia că acum are încredere să transfere bani în contul Primăriei Capitalei pentru încălzire, fără să mai caute soluţii "sa se ducă banii la ELCEN".