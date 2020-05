Organizaţia "Salvaţi Copiii" a donat 15.000 de euro pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani

"Am venit cu o donaţie care constă într-un laringoscop cu fibră optică, 25 de termometre no touch şi echipamente de protecţie care vor fi folosite de 130 de medici şi 1.000 de asistente şi infirmiere. Este a treia noastră donaţie aici, la spital, în valoare de 15.000 de euro. Donaţiile anterioare au fost de 60.000 de euro, pentru Secţia de Neonatologie şi Pediatrie a spitalului", a declarat preşedintele executiv al "Salvaţi Copiii" România, Gabriela Alexandrescu.

Potrivit acesteia, de la debutul epidemiei de COVID-19, organizaţia a ajutat 42 de spitale din toată ţara, primind donaţii de aproape 600.000 de euro de la persoanele fizice şi juridice din România.

"Până în prezent am ajuns în 42 de spitale în două luni şi jumătate, cu suport de echipamente medicale, de protecţie, dar şi echipamente diverse care au fost absolut necesare în această perioadă, ventilatoare, monitoare, nebulizatoare, etc. În total am strâns circa 600.000 de euro de la companii şi de la persoane fizice. Şi continuăm. Mai avem încă 24 de spitale pe lista noastră şi ne dorim din suflet să revenim şi să ajutăm şi aici din nou, unde este nevoie de noi. Oricine poate să sprijine acest program al organizaţiei, printr-un SMS la 8844, cod "SALVEZ" şi salvează atât medicii cât şi copiii şi alţi pacienţi", a spus Gabriela Alexandrescu.

De 30 de ani, Salvaţi Copiii România construieşte programe sociale, politici publice şi practici solide în beneficiul copilului din România, având rol de mediere între societatea şi autoritatea publică, în beneficiul copilului.