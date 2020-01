Horoscopul zilei de DUMINICA 5 IANUARIE 2020. Zi pentru vindecare

Este un bun moment sa vindecam o rana sufleteasca printr-o sanatoasa explorare, poate filozofica. Daca capatam perspectiva, asta va face minuni pentru o veche durere si putem constientiza multe, deci vindeca. Exista o intreaga lume ce te asteapta in afara durerii tale, deci gata cu atata stres mental. Ai curaj sa te desprinzi de ce credeai candva ca trebuie sa te doara.

Noul an 2020 este si despre vindecare.

Recupereaza-ti instinctul si increderea in binele pe care il meriti. Sari cu curaj spre viitor, acolo unde te asteapta o versiune de viata fara durerea trecutului. Da, nu ai cum sa schimbi ce s-a intamplat inainte dar poti face ceva pentru prezent si pentru ce va urma. Si despre asta este ziua de azi, despre acest tip de constientizare.

Si corpul poate incerca sa iti transmita ceva azi. Asculta-l. nu fii superficial. Trateaza orice durere fizica daca e cazul. Poti face mari progrese intr-o vindecare fizica sau emotionala azi. Iesi si in natura, in aer liber, iti va face bine.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O oportunitate promitatoare de cariera poate fi la orizont. Daca nu esti atent, ai putea sa iesi din ea inainte de a intra. Ai putea sa te indoiesti ca ai ceea ce e nevoie ca sa iti asumi un rol mai mare si o ocazie mai promitatoare. Nu sari asa repede in a te desconsidera. Daca ceva bun ti se ofera, inseamna ca cineva crede in tine si in abilitatile tale. Pentru incurajare, discuta cu cea mai de incredere fiinta din viata ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

A trecut ceva timp de cand viata ta sociala ti-a oferit, ca acum, evenimente interesante de participat si oameni deosebiti de intalnit. E firesc deci sa vrei sa vezi tot, sa cunosti tot, sa mergi peste tot. Insa nu iti supraestima capacitatea de a face fata acestui tavalug social in care te implici. Trebuie sa te decizi care sunt evenimentele cele mai importante de participat si pe care sa le tai de pe lista. Tendinta poate continua o vreme, deci incearca sa fii echilibrat.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu nu prea esti persoana care sa exagereze realitatea si sa stea in gandiri magice, insa asta se poate intampla azi din cauza activitatii astrale. Poate esti obosit sa tot ai de-a face cu o lume care nu corespunde asteptarilor tale ? Astfel, ai nevoie sa te prefaci ca totul este ok. Lucrurile chiar pot fi in regula daca iti scoti capul din nori si gasesti o solutie la o problema presanta. Vei avea motive concrete de optimism dupa ce vei fi realist.

