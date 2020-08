Ovidiu Grosu, bărbatul care l-a ameninţat pe Arafat: "Peste puţin timp va fi acuzat de genocid!" VIDEO

De ce l-aţi amenintat pe Arafat?

Asa ati perceput dumneavoastra, nu?

Dar ce s-a intamplat?

Asa vi s-a spus, eu doar i-am adus la cunostinta, peste putin timp va fi acuzat de genocid.

De ce spuneti asta?

Banuiesc ca sunteti documentata, daca ma interpelati, nu ati venit sa spargeti seminte, nu?

Ce v-au spus politistii?

Cazul este de notorietate , multe detalii nu pot sa dau, si ca sa nu incurc ancheta, dar si pentru surprize. Acesta este doar inceputul sfarsitului unui sistem criminal si nu doar Arafat va fi acuzat, ci toata structura lui pana, la medici. Daca am facut acuztaii in public, le-am facut pe baza de probe si vor fi puse pe rol la momentul potrivit.

Ce v-a deranjat cel mai rau?

Eu am rabdare de pisica si memorie de elefant, nu va scapa de bratul legii.

Il amenintati din nou?

Nu e amenintare. Nu va scapa de bratul legii, daca cei din jurul lui si el si grupul lui inteleg sa respecte legea, vor veni altii care vor aplica legea.

Ce lege nu a respectat?

De la legea bunului simt, pana la actele normative si ce inseamna legislatie cu privire la starile de urgenta , pandemie. A fost la inceput pandemie, s-au adus acuze aberante lispite de continut stiintific, afirmatiile mele nu au fost pe baza religioasa, ci am studiat SARS-ul in criminalistica , am aprofundat tema. Una dintre specializarile mele este omorul cu substante radioactive si combaterea teorismului, arme biologice. Cunosc nu vorbesc ca unul care sufla in vant.

Si credeti ca Arafat sufla in vant?

Da, este o portavoce a unui sistem criminal, robinet prin care se scot bani de la bugetul de stat si se duc la ramificatii criminale.

Sa inteleg ca nu credeti in acest virus?

Ba da, cred eu am fost primul, poate nu pe mapamond, primul din Romania care a spus ca avem de-a face cu un atac terorist de natura biolgica si am cerut populatiei sa stea calma, sa se protejeze, dar nu va fi de lunga durata. Este virus, nu e organism unicelular viu care sa se reproduca. Este o frantura de proteina acolo si isi pierde din capacitatea de a face rau. Ba chiar am luat hartii si am pus in fata camerei. Vedeti hartia asta? Daca are ceva pe ea si o trageti la xerox, scoate cu fidelitate. Daca scoateti o copie dupa copie, la final aveti blanc, asa sa inteleaga tot omul. Am spus ca ce este si ce traim acum este interes major in business, nu neg existenta, am spus cum se propaga si am adus la cunostinta autoritatilor, din perspectiva celui care cunoaste procedeul criminal, cum vor proceda.

Vor fi pers imunizate, purtatoare de virus si trimise in populatie, sa puna mana pe bara de la metrou, sa puna saliva pe colo pe colo, pe usile, pe portiere si am spus ca astea sunt practic de necontrolat, ca nimeni nu poate sa urmareasca pe cineva sanatos si trece pe langa masina si o atinge unde pui mana.

Sunt putini interesati sa inteleaga si sa ma inteleaga, sunt multi interesati sa ma discrediteze, sa spuna ca e un nebun, uite nebunul ala, spune lucruri care s-au implinit cu punct si virgula. Am spus ca vor fi situatii si ei vor planui sa ia din case oamenii, sa-i bage in spitale, vor lua copii.

Pentru ce?

Ca sa justifice mega business, iar aucm ca sunt aici cu dumneavoastra va spun ce s-a intamplat in Piata Victoriei, cand am fost pus la pamant fara nicio motivatie. Ne bagasera in scuarul acela de 10 minute, dupa 10 minute ne-au spus "parasiti scuarul si tu vii cu noi sa-ti facem o perchezitie". Si eu eram exact cum sunt acum si am spus "poftim geanta si astea sunt buzunarele, imi faceti perchizitie aici". "Nu, nu, vii cu noi la masina".

O filiera de achizitionat materiale zis de protectie, cand eram in Norvegia, am fost contactat de o doamna care a spus ca vrea sa aduca in Romania materiale anti-covid de ordinul milioanelor si m-a intrebat daca stiu pe cineva care ar face legatura in sfera guvernului. Am dat niste telefoane si am sesizat ca se ajungea exact la acest centru de comanda sau celula de criza, de gestiunea crizei covid. Ma feresc sa numesc pandemie.

Cand s-a intamplat asta?

Cred ca era aprilie, cand am inteles ca e business si se ajungea la secretarii de stat mi-am dat seama ca e joc murdar si nu vreau sa ma bag. M-am retras si de atunci am inceput eu sa-mi schitez aceasta piramida infractionala, care acum s-a adeverit. Tot ce s-a facut pe spatiul achizitional a avut detsinatia grupul asta. Cand m-au pus la pamant, eram in momentul in care vorbeam de Arafat si cum i s-au ingrosat conturile din strainatate cand noi ne subtiem. Am spus ca am probe si la un minut dupa asta au sarit sa-mi ia probele. Oricum le aduc eu.

Au simtit ca se clatina castelul de nisip si inceraca sa fuga si va fi sacrificat Arafat. Nu stiu daca stiti, ca sunteti mica, asta e o metoda prin care sunt propulsati in varf persoane care vor fi aruncate la pamant. Te ridic, te incarc de raspundere si te basculez: "el e vinovatul, tapul ispasitor".

Am vorbit de Arafat si am spus asta: va fi tapul ispasitor, eu sunt specializat in combaterea criminalitatii si terorism si cunosc toate chestiile astea, astea sunt lcururi pe care le vad asa, ma uit prin gard. E aparenta, ce s-ai fac daca e fraier? Va plati si el si toata structura angrenata, ca ii stim. Vor plati, nu vor scapa. Daca procurorii nu vor sa faca ceea ce trebuie ca sa-i opreasca, va veni timpul cand si procurorii vor fi opriti, codul penal prevede favorizarea infractorului, asta este.

