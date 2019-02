Pacienta falsului medic italian, declaraţii şocante după operaţie: "Am rămas cu o gaură la nas" VIDEO

„De un an trăiesc un coșmar, iar când am aflat că m-a operat un medic fără studii am avut un șoc! Soțul meu e o persoană publică și nu vreau să transform totul într-un conflict care să-l afecteze pe el”, spune pacienta lui Matteo Politi sau Matthew Mode, potrivit Libertatea.ro.

Coşmarul femeii a început la Prestige, cu un lifting facial, urmat imediat de o intervenţie de ridicare a pleoapelor la clinica dentistului Michelle de Chirico.

Câteva luni mai târziu, „dr. Mode" a convins pacienta că are nevoie de o rinoplastie, operaţie menită să-i corecteze deviaţia de sept. Urmarea? „Mi-a măcelărit nasul", spune ea.

"După ce mi-a dat pansamentul jos, nasul meu era într-o stare dezastruoasă. De fapt, aţi văzut cum arăt şi acum... Iar atunci arăta exact ca un şniţel pe care l-ai bătut pe tocător. Iar el îmi spunea că intervine vârsta, că am 60 de ani, că apar nişte reacţii ale organismului. Totuşi, dădea nişte explicaţii foarte logice. Te convingea. Am rămas cu această gaură la nas. Mă tot ducea cu vorba, că o să aducă nu ştiu ce gel în ţară şi va rezolva cu o injecţie. M-a plimbat prin mai multe clinici, la Medas, la Euromedical, la clinica Adinei Alberts, într-o vilă. Aici chiar mi-a spus că va prelua această clinică de la Adina Alberts şi îşi va face un penthouse deasupra", mai spune femeia.

Intervenţia a avut loc în luna mai 2018, la spitalul Medas din Capitală.

Matteo Politi, italianul cu opt clase acuzat că a practicat medicina în mai multe clinici private din România cu acte false, a fost prins când încerca să fugă din țară prin Vama Curtici. Poliția de Frontieră l-a reținut miercuri dimineaţă într-un tren cu destinaţia Budapesta. Miercuri seară, el a fost reţinut sub acuzaţia de înşelăciune, urmând să fie dus în faţa instanţei, cu propunere de arestare.

Citeşte şi Anchete DSP în clinicile private în care a lucrat Matteo Politi. Sorina Pintea anunţă că trimite şi Corpul de control al ministrului.