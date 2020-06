Pact pentru muncă - ÎMPREUNĂ RECONSTRUIM ROMÂNIA. Prima conferinţă interactivă va avea loc pe 9 iunie, la Timişoara

Din cauza restricțiilor provocate de pandemia de COVID-19, dezbaterile, până la normalizarea situației în țară, vor fi transmise live pe platformele online (Youtube) și pe rețelele de socializare (Facebook). În sălile de conferințe vor fi prezenți doar vorbitorii și reprezentanții mass-media (într-o zonă special amenajată, respectând condițiile impuse de legislația în vigoare), participanții - reprezentanți ai companiilor, precum și micii întreprinzători - putând interacționa cu speakerii prin intermediul platformelor online. Pentru conectarea la videoconferință cu ajutorul unui PC / laptop sau smartphone toate informațiile utile se regăsesc pe www.conaf.ro.

La evenimentul de la Timișoara vor participa Cristina Chiriac - președinte CONAF, Franck Neel - președinte FPPG și membru în boardul Concordia, Dragoș Cosmin Lucian Preda - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Marilen – Gabriel Pirtea – rector al Universității de Vest din Timișoara, Dănuț Groza – primar al orașului Sânnicolau Mare, Horia Grigorescu - director general al Companiei Naționale "Poșta Română", Ioana Hațegan - managing partner la Hategan Attorneys, Călin Ilie - președinte al Federației Industriei Hoteliere din România – FIHR și membru în board-ul Concordia, Emanuel Victor Picu - președinte ANOFM, Cristian Secoșan - director general Siemens România și Republica Moldova, Christian von Albrichsfeld - director general Continental România și Republica Moldova, Elisabeta Moraru - director general Google România, Mihai Mareș – delegat permanent al adimistratorului Zoppas Industries România, Dragoș Damian - director general Terapia Cluj, Nicoleta Munteanu - managing partner Euro Insol SPRL și Silvia Terziu – reprezentant CONAF pe județul Timiș. Conferința va fi moderată de către Adrian Măniuțiu, fondatorul EM360.

Evenimentul de la Timișoara este primul din acest an, urmând ca dezbaterile din cadrul Pactul pentru Muncă. Împreună Reconstruim România să continue la Brașov (pe 23 iunie) și la Constanța (pe 7 iulie).

"Ne-am dorit ca dezbaterile din cadrul conferințelor Pactului pentru Muncă să acopere un teritoriu cât mai larg al României, să implice reprezentanți ai autorităților locale și antreprenori din zone cât mai mari și mai diverse, pentru că Reconstrucția României pornește din inițiative private susținute de sectorul public. Am ales ca evenimentele să aibă loc în șase din cele opt regiuni de dezvoltare ale țării: Regiunea de Dezvoltare Nord – Est (Iași), Sud – Est (Constanța), Vest (Timișoara), Nord Vest (Cluj Napoca), Centru (Brașov) și București – Ilfov, în plus, orașele ce găzduiesc aceste conferințe fiind și mari centre universitare. Corelarea necesităților de pe piața muncii cu sistemul educațional reprezintă un prim pas pentru a avea o strategie coerentă a forței de muncă pe termen mediu și lung, care să stabilească un set comun de obiective pentru politica de ocupare a forței de muncă și, în final, pentru creșterea calității vieții în România", a declarat Cristina Chiriac, președintele CONAF.

La finalul a doi ani de dezbateri, concluziile și soluțiile constatate în cadrul discuțiilor se vor concretiza într-un acord - Memorandum of Understanding - agreat de participanții la conferințe. Documentul va fi înaintat Guvernului României și va include principalele soluții identificate de mediul antreprenorial pentru o piață a muncii flexibilă, eficientă și competitivă, cu efecte benefice asupra întregii economii, precum și asupra nivelului de trai al românilor.

Inițiatorii proiectului sunt CONAF și FPPG, iar partener strategic este Confederația Patronală Concordia. Parteneri principali sunt EM360 și KeysFin, iar partener al evenimentului este Hategan Attorneys. Sponsorii principali sunt OMV Petrom, SNGN Romgaz și SN Nuclearelectrica, iar sponsor al evenimentului este Siemens România.