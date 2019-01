Pâine de casă cu mac

PREPARARE Paine de casa cu mac

Se pune faina intr-un castron si se face o gaura la mijloc.

Drojdia, laptele caldut si zaharul se pun in mijloc si se amesteca putin. Se lasa apoi la dospit.Cand drojdia s-a dospit se adauga uleiul, sarea, untul topit (nu fierbinte pentru ca se opareste drojdia), cele 2 oua intregi si se amesteca cu o lingura de lemn.

Se framanta apoi cu mana. Daca aluatul este prea moale se mai adauga putina faina sau daca este prea tare se mai adauga putin lapte. Depinde de faina fiecaruia. Aluatul trebuie sa semene cu o plastelina, usor de modelat.

Se imparte aluatul in 12 bucati egale.

Fara sa le mai framantam le facem bilute rotunde si le punem intr-o tava tapetata cu hartie de copt.

Se ung cu albusul nebatut, apoi se presara cu mac, chimen, susan etc.

Se cresteaza usor deasupra si se baga la cuptor pana se rumnesc deasupra.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.