Pakistanezii cu COVID internaţi la Brăila au făcut prăpăd în saloane "din plictiseală". Pagubele, imputate angajatorului şi ambasadei

41 de muncitori pakistanezi confirmaţi cu COVID-19 internaţi în Spitalul Judeţean Brăila au produs distrugeri semnificative în saloanele în care sunt internaţi. secţia respectivă fusese inaugurată chiar la debutul epidemiei. Pacienţii au distrus plasele de ţânţari, au stricat mobilierul, saltelele şi lenjeria, au fumat în saloane şi au agresat cadrele medicale, aruncând cu mâncare în ele pe motiv că nu le plăcea mâncarea.

Preşedintele CJ Brăila, Iulian Chiriac, a spus că pakistanezii sunt asimptomatici, se simt bine şi "au încercat să-şi facă o viaţă mai bună pe fondul plictiselii". El a mai declarat că va încerca să recupereze pagubele de la firma angajatoare, dar va înştiinţa şi Ambasada Pakistanului.

"S-a creat o situaţie neplăcută, cei 41 de muncitori, nefiind vorbitori de limba română şi într-o mică măsură vorbitori de engleză, ne-am înţeles foarte greu cu ei. Marea majoritate sunt fumători, sunt asimptomatici, deci pe picioarele lor, dat fiind că perioada de spitalizare este foarte mare, pe fondul plictiselii probabil au încercat să îşi facă o viaţă mai bună şi au afectat şi cadrele medicale şi saloanele în care sunt internaţi. Au fumat pe geam, au fumat în saloane, s-a declanşat sistemul de alarmă la incendii şi noroc ca am prevăzut şi am oprit apa pe sistem că altfel aveam doar apă în tot acel pavilion nou. Au agresat unele cadre medicale, pe motiv că nu le place mâncarea, dar este aceeaşi mâncare pe care o consumă toţi pacienţii internaţi. Am anunţat toate instituţiile abilitate, Poliţie, Jandarmerie, i-am potolit iniţial, iar apoi au început iar”, a declarat preşedintele CJ Brăila.

Autorităţile brăilene speră ca, după cele 14 zile de internare, cei 41 de muncitori să fie testaţi negativ şi să fie externaţi. Apoi, se vor putea evalua pagubele, după care autorităţile vor încerca recuperarea pagubelor de la firma angajatoare sau chiar de la Ambasada Pakistanului la Bucureşti.

"Sper să îi testăm săptămâna aceasta, să se fi negativat, să îi externăm la 14 zile, apoi să facem o evaluare a pagubelor pe care să o transmitem firmei angajatoare, dar şi Ambasadei Pakistanului pentru că trebuie să recuperăm respectivele pagube de la cineva. Este un corp nou nouţ dat în folosinţă de puţin timp şi e păcat să stricăm anumite lucruri făcute din banii contribuabililor români”, a mai spus preşedintele CJ Brăila.

Iulian Chiriac a adăugat că pacienţii recalcitranţi ar trebui trataţi în condiţii sporite de securitate.

"M-aş fi aşteptat pentru astfel de situaţii speciale Ministerul Sănătăţii să aibă un plan, să fie relocaţi într-un spaţiu închis, unde să fie trataţi în alte condiţii de securitate pentru că lucrurile pot degenera şi trebuie protejate si cadrele medicale”, a mai spus preşedintele CJ Brăila