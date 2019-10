Articol publicat in: Extern

Palatul împăraţilor Etiopiei a fost renovat şi este deschis publicului GALERIE FOTO

Fostul palat al împăraţilor Etiopiei, care a servit şi drept loc de tortură sub regimul comunist al lui Mengistu Haile Mariam (1974-1991), a fost renovat şi deschis publicului, în cadrul unei politici de promovare a turismului, potrivit Agerpres.



Redenumit "Parcul Unităţii" şi renovat graţie unui ajutor de 160 de milioane de dolari (145 de milioane de euro) oferit de Emiratele Arabe Unite, palatul, construit la sfârşitul secolului XIX a fost inaugurat oficial joi înainte de a-şi deschide porţile publicului vineri.



Cabinetul premierului etiopian Abiy Ahmed, care a dorit această renovare de la venirea sa la putere în aprilie 2018 şi care a monitorizat îndeaproape renovarea, a precizat într-un mesaj pe Twitter că realizarea acestui proiect "simbolizează" "capacitatea (etiopienilor) de a se aduna", informează stiripesurse.ro



Palatul a fost construit de împăratul Menelik al II-lea, fondatorul capitalei Addis Abeba, iar împăraţii Etiopiei au trăit aici mai bine de un secol.



În palat, vizitatorii pot admira o sabie care a aparţinut lui Menelik II sau o statuie în mărime reală a împăratului Haile Selassie, care a locuit, apoi a fost închis aici, după ce a fost înlăturat de la putere de regimul comunist al Derg-ului, condus de Mengistu în 1974. Citeşte şi Liderul unei grupări care a organizat lovitură de stat în Etiopia a fost împuşcat mortal



Statui care omagiază diferite regiuni din Etiopia sunt, de asemenea, instalate în grădini, iar o grădină zoologică urmează se deschidă până la sfârşitul anului, potrivit stiripesurse.ro.



O agendă de reformă economică făcută publică în septembrie de către guvern identifică turismul drept pilon al creării de locuri de muncă în Etiopia.



Pe de altă parte, dat fiind contextul politico-etnic tensionat, unii cred că deschiderea palatului i-ar putea nemulţumi pe membrii Oromo, cel mai important grup etnic din ţară, din care face parte şi Abiy, care susţin că strămoşii lor au fost alungaţi de pe teritoriul pe care a fost construită capitala Addis Abeba.



Printre aceştia se numără şi jurnalistul şi fostul deţinut politic Eskinder Nega, care a declarat că regretă că renovările au avut loc "fără consultare publică".

