Pandemie CORONAVIRUS. Horaţiu Moldovan: Procentul de vindecare plasează România în topul european

„Modul în care am tratat epidemia COVID-19 a funcționat. Ne aflăm într-un moment bun, am ținut lucrurile sub control. Ne confruntăm cu un număr de infectări cuprins între 250 și 350 de îmbolnăviri pe zi. Pacienții COVID-19 internați sunt imediat izolați. Avem un procent de vindecare de aproape 30%, ceea ce ne plasează în topul european. Doar Germania stă mai bine. Dispunem de 629 de paturi de terapie intensivă, dotate cu ventilație mecanică. Avem 250 de pacienți internați la ATI, doar 30% sunt ventilați mecanic. Suntem pe cale de a intra în normalitate cu zonele în care au fost probleme: Suceava, Focșani. ", a declarat Horațiu Moldovan pentru Realitatea Plus.

Autoritățile au anunțat, sâmbătă, încă 11 decese care ar fi fost cauzate de coronavirus. Pe listă se află și un bărbat de 37 de ani, despre care autoritățile nu anunță dacă avea comorbidități, dar şi altă persoană de 42 de ani.

În funcţie de evoluţia statisticilor, pe 15 mai se va ridica sau se va prelungi starea de urgenţă. Până astăzi, 2 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 12.732 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).

La ATI, în acest moment, sunt internați 265 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 13.302 de persoane. Alte 20.198 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

