Pandemie CORONAVIRUS. Medic: "Făceau mişto de mine când ceream măşti şi mănuşi, că oricum o să ne îmbolnăvim toţi"

Două spitale sunt închise, iar - în ţara - mai multe unităţi medicale au suspendat activitatea în secţiile în care au fost confirmaţi bolnavi cu COVID-19

La Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi s-a închis un etaj al secţiei de gastroenterologie. 16 cadre medicale au fost trimise în izolare, iar pacienţii - mutaţi în alte saloane.

Compartimentul de boli infecţioase al Spitalului din Turda este de asemenea închis. Un pacient care a fost confirmat cu noul virus a stat câteva zile internat aici, fără să fie testat - iar până au aflat că are boala, cadrele medicale care au intrat în contact cu el nu s-au protejat.

"Noi am încercat şi am luat legătura cu DSP-ul şi cu Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, existând la un moment dat suspiciunea de potenţială infecţie cu Covid-19. Am fost refuzaţi pentru că pacientul nu se înscria în momentul respectiv în definiţia de caz.", a spus Ovidiu Stanila, manager spitalul Turda, potrivit stirileprotv.ro.

Cadrele medicale au fost expuse riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 şi în spitalul judeţean din Arad. Un bărbat de 64 de ani - care a murit luni din cauza infecţiei - a stat patru zile alături de alţi pacienţi, iar personalul medical care a intrat în contact cu el nu s-a protejat. Bărbatului i s-a făcut testul de coronavirus doar cu câteva ore înainte de deces.

"De când domnul ăsta s-a internat, toţi care am lucrat în perioada asta suntem cu siguranţă contaminaţi. Noi intrăm în contact cu alte persoane, alţi bolnavi, noi poate ducem virusul pe picioare, dar ei nu. O singură mască ni se dă dimineaţa în tură şi o singură masca seara. 12 ore purtam o mască. Intrăm în contact cu bolnavii care sunt fără imunitate, suntem conştienţi că transmitem şi e foarte periculos, nu ştiu ce se va întâmpla de acum încolo", a spus un medic de pe spitalul din Arad.

Şi cadrele medicale din Spitalul Universitar din Bucureşti reclamă lipsuri. Doi pacienţi care au fost iniţial internaţi aici au murit din cauza virusului.

″Am cerut nişte măşti ca pentru că halatul trebuie să fie etanş şi ni s-au dat mănuşile obişnuite cu 100 la cutie, care se rup imediat, ochelari nimic, botoşi nimic. Făceau mişto de mine când le ceream, că oricum o să facem toţi şi e o răceală simplă", spune Simona Georgescu, medic Spitalul Universitar din București

Într-o videoconferinţa cu directorii spitalelor, preşedintele republicii - Klaus Iohannis - a cerut ca fie cumpărate de urgenţă echipamente de protecţie pentru cadrele medicale şi să fie protejate cu prioritate, prin toate mijloacele posibile.

"Vă rog să asigurați: Protejarea medicilor și a personalului medical. Faceți tot ce este necesar pentru a le asigura echipamentele. Doi - testarea personalului medical trebuie să constituie o prioritate absolută! Vă spun că sub nicio formă nu trebuie să mai avem situații revoltătoare precum cea de la Spitalul Județean Suceava sau de la Spitalul Gerota. Este imperativă dotarea de urgență cu echipamente de protecție și dezinfectanți necesari: achiziția unui număr corespunzător de măști de protecție, combinezoane, mănuși, echipamente medicale și substanțe dezinfectante. Vă rog foarte mult să identificați toate sursele de achiziție!", a spus şeful statului.

O sută de mii de măşti şi opt sute de mii de combinezoane au ajuns luni noapte în ţara cu transport special din Turcia. Alte un milion de măşti şi 30 de mii de combinezoane au fost cumpărate prin Unifarm şi distribuite în spitalele de boli infecţioase.