Pandemie CORONAVIRUS. Spitalele din Brăila refuză să primească pacienţi infectaţi cu COVID-19 din Galaţi

Prefectul judetului Braila, Catalin Boboc, a facut anuntul la finalul unei videoconferinte la care au participat reprezentantii Ministerului Sanatatii si managerii institutiilor din domeniul medical brailean.

Boboc a spus ca autoritatile brailene au prezentat un plan care vizeaza tratarea in Braila doar a bolnavilor din judet. Documentul a fost aprobat de conducerea ministerului, a mai spus prefectul din Braila.

"In urma discutiilor pe care le-am purtat ieri (luni - n.r.), cu reprezentantii unitatilor spitalicesti aflate in subordinea administratiei publice din Braila si a transmiterii, de catre acestia, a planurilor albe necesare gestionarii actului medical in situatii de criza, Directia de Sanatate Publica (DSP) Braila a inaintat catre Ministerul Sanatatii planul de gestionare a pandemiei COVID-19, la nivelul judetului.

Astazi (marti - n.r.), in cadrul videoconferintei organizata de Ministerul Sanatatii, unde am participat alaturi de conducerea DSP Braila si managerii unitatilor spitalicesti, acest plan a fost acceptat. Astfel, la nivelul judetului Braila se va asigura DOAR tratarea pacientilor infectati cu virusul COVID-19, care prezinta si patologii asociate, DIN JUDETUL NOSTRU. DSP Braila va transmite cetatenilor intreaga procedura pe care o vor avea de urmat pentru problemele de ordin medical, dar si locatiile pe care le vor avea la dispozitie", a anuntat, pe Facebook, prefectul judetului Braila, Catalin Boboc.

Scandalul de la Braila a izbucnit luni, dupa aparitia unei scrisori semnate de conducerea Directiei de Sanatate Galati, in care se vorbea despre transferarea bolnavilor de COVID-19 din regiune la unitatile medicale brailene.

Reprezentantii DSP Galati solicitau omologilor de la Braila un punct de vedere in ceea ce priveste strategia. Toti bolnavii si suspectii de COVID-19 din Galati urmau sa fie dusi la Braila, la Spitalul Judetean de Urgenta, la Spitalul de Pneumoftiziologie si la Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon. In schimb, judetul Galati ar fi preluat femeile cu probleme ginecologice si gravidele confirmate cu COVID-19, dar si toti pacientii din Braila care nu sunt infectati cu coronavirus.