Papa Francisc a acceptat demisia unui episcop acuzat de abuzuri sexuale

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Papa Francisc a acceptat oficial demisia prezentată de episcopul auxiliar al arhidiecezei din New York, monseniorul John Jenik, în vârstă de 75 de ani. Acesta este acuzat de abuzuri sexuale. Foto: cnn.com Prelatul a fost îndepărtat din funcţie în aşteptarea unei anchete a Vaticanului, scrie agerpres.ro. "Deşi presupusele incidente ar fi avut loc cu zeci de ani în urmă, o comisie a ajuns la concluzia că sunt elemente suficiente pentru a găsi acuzaţia credibilă şi argumentată", arăta Cardinalul Timothy Dolan, arhiepiscopul de New York, la momentul respectiv într-un comunicat. Citeşte şi Doi preoţi de la Vatican, deferiţi justiţiei pentru abuzuri sexuale Episcopul ar fi avut o relaţie cu un adolescent în anii '80 - fapt pe care John Jenik îl neagă. Presupusa victimă, în prezent în vârstă de peste 50 de ani, a vorbit într-o conferinţă de presă în toamna anului 2018 despre abuzurile petrecute în casa de la ţară a prelatului, pe când avea între 13 şi 17 ani. Doi noi episcopi auxiliari au fost numiţi joi de papă pentru a-l seconda pe cardinalul Timothy Dolan la New York loading...

