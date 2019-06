Parada biciclistelor se desfăşoară în Bucureşti, duminică după-amiază. Începe la ora 16:00

Parada biciclistelor - ediţia a zecea - va avea loc în Capitală duminică după-amiază, persoanele interesate să participe fiind invitate, începând cu ora 16,00, la Palatul Copiilor.



Conform organizatorului, SkirtBike, parada va începe la ora 17,00 iar traseul este Parcul Lumea Copiilor - bd. Tineretului - bd. Dimitrie Cantemir - bd. Unirii - Piaţa Alba Iulia - bd. Burebista - Calea Dudeşti - bd. Octavian Goga - Splaiul Unirii - şos. Mihai Bravu - Calea Văcăreşti - bd. Tineretului - Parcul Lumea Copiilor.



"Ne dorim un oraş verde pentru oameni. Ne dorim mai puţine maşini înghesuite chiar şi în cel mai mic spaţiu rămas din trotuar. Şi tocmai pentru că ne dorim asta, am ales bicicleta ca mijloc de transport în comun. Pe două roţi, schimbăm mentalităţi. Fii chiar tu schimbarea de care oraşul are nevoie! Cea mai mare comunitate de bicicliste, SkirtBike, împlineşte 10 ani şi în tot acest timp, peste 25.000 de femei au pedalat în peste 20 de oraşe din România. Vă invităm (...) la cea mai elegantă paradă pe două roţi, să întâmpinăm vara cu bucurie, să sărbătorim bicicleta şi tot ce înseamnă ea pentru noi - stil de viaţă, energie, libertate, curaj, optimism, copilărie, fericire", transmite organizatorul printr-un comunicat, informează Agerpres



Parada anuală a fetelor pe biciclete a ajuns la cea de-a zecea ediţie.



"Evenimentul promovează atât emanciparea femeilor, activând astfel drepturile femeilor într-o societate contemporană modernă, cât şi un mijloc alternativ de transport, dictând un trend de viaţă sănătos şi prietenos cu mediul. Prin însăşi scopul său, SkirtBike face parte din mişcarea ciclistă internaţională, contribuind la efortul de a schimba percepţia omului modern asupra vieţii în urbe şi a oferi un model sustenabil de transport, uşor de replicat şi în alte oraşe", se menţionează în comunicat.



În 2019, evenimentul are loc în 19 oraşe: Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Craiova, Constanţa, Deva, Drobeta Turnu Severin, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Miercurea-Ciuc, Oradea, Sighetul Marmaţiei, Suceava, Târgu Mureş.