Părinţii elevilor olimpici cer revizuirea ordinului ce anulează olimpiadele şcolare din acest an. Se solicită intervenţia lui Iohannis

Scrisoarea părinților elevilor olimpici pentru preşedintele Klaus Iohannis

"Domnule Președinte,

Noi, părinții elevilor care au participat în anii anteriori la olimpiadele școlare, alături de copiii noștri, vă transmitem această scrisoare deschisă ca urmare a emiterii Ordinului nr.5924/03.11.2020 privind prorogarea prevederilor Ordinului 3035/2012 care conține în fapt anularea acestor competiții în anul școlar 2020-2021.

Deși emitenții au folosit termenul de „prorogare”, ordinul se referă la competițiile școlare ce evaluează cunoștințele anului școlar în curs, așa încât discutăm în fapt despre anularea acestora al doilea an consecutiv. Dacă anul trecut am înțeles cu toții că situația a fost imprevizibilă, anul acesta vine cu dificultăți previzibile pentru sistemul de învățământ.

Cu toții, elevi, profesori și părinți ne-am aliniat solicitărilor și recomandărilor Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și oricăror instituții implicate în combaterea acestei situații fără precedent pentru generațiile în viață. Salutăm pe această cale eforturile tuturor celor implicați.

Cu toată bunăvoința, nu ne putem supune fără obiecții deciziei Ministerului Educației si Cercetării de a anula olimpiadele școlare și vă rugăm să ne sustineți în demersurile noastre de a-i determina pe emitenți să revizuiască ordinul și să găsească o cale favorabilă învățământului românesc, din următoarele considerente:

1. Elevii de toate vârstele care se pregătesc în mod continuu pentru olimpiadele școlare, cu efort intelectual și cu interes sporit pentru procesul de învățare, reprezintă un stimulent atât pentru colegii lor, cât și pentru cadrele didactice.

Analizând situația învățământului românesc în actualul context epidemiologic, când orele se desfășoară hibrid sau online, cu sau fără mijloace adecvate, în care schimbările iminente creează cel puțin disconfort psihic, atât profesorilor cât și elevilor, considerăm că susținerea copiilor interesați de performanțele școlare ajută la menținerea valorilor sistemului de învățământ și îi motivează pe colegii lor pentru o învățare temeinică și continuă.

Lipsa competițiilor școlare atât de motivante pentru munca independentă al doilea an la rând apreciem că îi va afecta nu numai pe copiii noștri, ci întreg sistemul de educație.

2. Imaginea unui stat este proiectată prin valorile lui. În cazul României, valorile sunt indiscutabile dacă ne raportăm la numeroasele medalii obținute an de an de elevii olimpici la competițiile internaționale. Deși nu sunt mediatizate, aceste rezultate sunt recunoscute în mediul academic internațional și putem spera ca unii dintre ei să se remarce, de ce nu, la nivelul unor personalități precum George Emil Palade, Henri Marie Coandă, Grigore C. Moisil sau al altor savanți români care fac cinste acestui neam.

Distrugând sistemul competițional al țării, practic nu distrugem doar posibile modele pentru copiii de azi și de mâine, distrugem imaginea și respectul dobândit de România în urma aportului a generații întregi de elevi și profesori care au muncit pentru ca țara noastră să aibă un statut în aceste competiții.

3. Anularea competițiilor îi afectează emoțional pe copiii care au muncit ani întregi pentru obținerea unor rezultate tot mai bune și care au sperat ca anul acesta să le aducă mai mult decât neputință în fața sistemului.

Școlile s-au închis, elevii nu au ieșit din case luni întregi, nu au mai avut posibilitatea de a lucra față în față cu profesorii, au fost nevoiți să se adapteze unui sistem hibrid sau online încă în descoperire și în același timp au menținut nivelul învățării în speranța unor rezultate binemeritate.

Pentru menținerea nivelului foarte ridicat de învățare, periodic este necesară evaluarea și valorificarea prin participarea la olimpiadele școlare, singurele care au metodologia și rigurozitatea de care acești copii au nevoie.

Pasiunea nu poate fi înfrânată, însă frustrarea și efectele asupra psihicului în urmatoarea perioadă sunt demotivante și pot în mod cert să le afecteze nivelul de învățare și implicit rezultatele.

4. Trebuie avută în vedere și situația elevilor olimpici de liceu, cărora absența diplomelor de olimpiade le va îngreuna sau anula șansele de admitere la universități naționale și internaționale de prestigiu. Pe plan național sunt discriminați față de generațiile anterioare întrucât pierd șansa de a fi admiși în baza calificării sau rezultatelor la olimpiade, în timp ce la admiterea în universități din afara țării absența portofoliului de olimpiade reprezintă dezavantaj în fața elevilor din țările care încă susțin aceste concursuri.

5. Însăși pandemia cu care se confruntă omenirea în această perioadă confirmă importanța persoanelor cu grad înalt de pregatire, așteptându-se de la aceste persoane soluții medicale, economice, sociale și nu numai.

Apreciem că deciziile luate în această perioadă în domeniul educației au efecte pe termen lung și considerăm că este deosebit de importantă motivarea și stimularea copiilor aplecați către o învățare aprofundată și de înaltă calitate în toate domeniile de interes.

6. În contextul social actual, luptăm cu toții, părinți, copii și profesori, să înțelegem măsurile care se iau cu privire la educație, privim cu neputință cum copiii acceptă și se adaptează complet nepregătiți învățării online, susținem financiar și emoțional aceste măsuri și în același timp acceptăm din rațiuni economice sălile de sport deschise, susținerea diverselor examene de admitere în profesii, de admitere în gimnazii, malluri și supermarketuri pline, acceptăm ca alegerile la care vom vota ca și cetățeni educați, responsabili și onorabili să nu fie amânate.

Acesta este contextul în care copiii noștri doresc să participe la olimpiade și noi, părinții, suntem foarte determinați să îi susținem.

Și o facem cu rațiune, pentru că avem convingerea că reflectarea muncii în rezultate aduce doar beneficii societății, iar măsurile de distanțare foarte clare pe care acești copii sunt fără îndoială apți să le respecte ar asigura desfașurarea în siguranță a oricărei olimpiade școlare.

Rugăm a se avea în vedere că participarea la aceste competiții este una opțională, părinții și copiii dorind să participe pe propria răspundere și având disponibilitate pentru a respecta întocmai orice regula organizatorică.

Susținem mobilizarea colectivă și am adresat Ministerului Educației și Cercetării o propunere pentru deblocarea situației create, respectiv susținerea olimpiadelor doar în două etape, etapă județeană și etapă națională, ambele în primăvara anului 2021. În acest mod am evita organizarea de concursuri în perioada imediat următoare și în același timp le-am da copiilor șansa de a fi evaluați la nivelul pe care doar olimpiadele școlare îl pot oferi. De asemenea, cu excepția olimpiadei de informatică unde lucrările sunt corectate automat, am propus un mod de corectare unitar, realizat de către o comisie națională.

De aceea, în interesul elevilor și al întregului sistem de învățământ actualmente afectat substanțial, vă rugăm să ne susțineți în demersurile noastre adresate Ministerului Educației și Cercetării pentru o nouă analiză asupra situației create prin anularea olimpiadelor școlare, astfel încât să asigurăm organizarea acestora în anul școlar 2020-2021.

Nu avem dreptul să uităm că educația este temelia unei societăți sănătoase.

Rămânem încrezători că împreună putem forma o echipă puternică în sprijinul educației și implicit al tuturor românilor.

Cu deosebită considerație, Asociația Olimpicilor

10 noiembrie 2020"

Olimpiadele, competiţiile şi activităţile şcolare şi extraşcolare nu vor mai fi organizate în anul şcolar 2020-2021

Monica Anisie a semnat în data de 3 noiembrie Ordinul nr. 5924/2020 prin care se amână pentru următorul an școlar aplicarea prevederilor Ordinului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

Metodologia-cadru amânată definește "competițiile școlare" drept olimpiadele școlare și concursurile, organizate pe discipline de învățământ, interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare/calificări și domenii de pregătire profesională, concursuri de creație, concursuri și festivaluri cultural-artistice, campionate și concursuri sportive școlare pentru elevi.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Luminiţa Barcari, a declarat că olimpiadele se suspendă în anul şcolar 2020-2021, pe fondul pandemiei de coronavirus.

“Numărul mare al competiţiilor şcolare şi implicit al elevilor participanţi la acestea, precum şi varietatea modalităţilor de organizare şi desfăşurare a competiţiilor, în funcţie de tipul probe de concurs: scrisă, orală, practică nu permit organizarea competiţiilor şcolare, conform regulamentelor proprii în vigoare, în contextul pandemic actual şi al legislaţiei care se impune a fi respectată în acest moment”, a transmis Luminiţa Barcari.

Decizia organizării anumitor olimpiade în mediul online ar crea discriminări, a mai spus secretarul de stat.

“Decizia de a organiza doar anumite olimpiade şi concursuri şcolare în mediul online, ar crea o discriminare între elevii sistemului de învăţământ românesc, situaţie ce ar contraveni misiuni Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aceea de crea un mediu educaţional care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi prin promovarea excelenţei şi facilitarea accesului egal la educaţie, oferindu-le tuturor beneficiarilor posibilitatea atingerii potenţialului maxim. În concluzie, în anul şcolar 2020- 2021 competiţiile şcolare extraşcolare, aşa numitele olimpiade se vor suspenda”, a adăugat Barcari.