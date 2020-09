Parisul, devastat din nou de "vestele galbene"! Confruntări violente între protestatari şi autorităţi

Mii de oameni au ieşit în stradă, atât în capitala Franţei, cât şi în alte oraşe mari, pentru a-şi exprima nemulţumirea vizavi de politica guvernului.

În Paris, manifestanţii s-au strâns în două pieţe pentru marşuri autorizate. Unul s-a desfăşurat fără incidente, însă celălalt a fost întârziat după ce poliţiştii au dat cu gaze lacrimogene pentru a-i despărţi pe oameni. Protestatarii au incenediat pubele şi o maşină.

Mai mult, sediul postului de televiziune BFM TV a fost asaltat de manifestanţii furioşi care au început să strige diverse sloganuri. Poliţia a arestat 193 de protestatari, a transmis Le Parisien.

Protestele din centrul Parisului, inclusiv de Champs-Elysees, au fost interzise.

Mişcarea “vestelor galbene” a izbucnit la finalul anului 2018, pe fondul creşterii taxelor, dar şi a unei legi a pensiilor. Francezii au ieşit în stradă în fiecare zi de sâmbătă, cu excepţia ultimelor luni, când nu au existat proteste din cauza restricţiilor impuse în pandemia de coronavirus.

