Articol publicat in: Politica

Parlamentarii PSD nu vor vota la învestirea noului guvern

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Parlamentarii PSD nu vor da votul de învestitură pentru noul guvern, au decis în unanimitate social-democraţii într-o şedinţă care a avut loc luni, potrivit unui comunicat PSD. "PSD nu va gira un Executiv al concedierilor masive, al tăierilor de pensii şi de salarii, al scăderii nivelului de trai al românilor! Este responsabilitatea partidelor care au iniţiat şi au votat moţiunea de cenzură să îşi asigure majoritatea necesară pentru a susţine un nou Guvern. PNL-ul şi aliaţii săi trebuie să demonstreze românilor că ştiu să şi construiască, nu doar să distrugă", se arată în comunicatul PSD. "România nu se conduce doar cu declaraţii politice sforăitoare, ci cu un program de guvernare, susţinut de o majoritate parlamentară", mai precizează comunicatul. "Le transmitem partidelor în cauză să se mobilizeze şi să-şi asume responsabilitatea pentru învestirea unui nou Executiv, având în vedere că, potrivit propriilor declaraţii, orice întârziere nu aduce decât deservicii României şi românilor", a adăugat sursa citată. Citeşte şi: Guvernul Ludovic Orban. Cum arată schiţa viitorului guvern negociat la Cotroceni loading...

