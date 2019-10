Parlamentul stabileşte calendarul învestirii Guvernului Orban

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a solicitat Parlamentului permisiunea de a fi prezent la ședința Birourilor permanente reunite, care va avea loc începând cu ora 12:00.

"Am solicitat să îmi permită prezența pentru a argumenta propunerea de calendar pe care am formulat-o. Este o propunere de calendar de bun simț. Este adevărat că PSD are majoritate, mai ales dacă reprezentantul Pro România va susține punctul de vedere al PSD și probabil vor încerca să impună un alt calendar. Noi ne vom susține cu argumente solicitarea formulată de mine ca și premier desemnat", a declarat duminică, Ludovic Orban.

Ludovic Orban susţine că are 234 de voturi. Câte voturi sunt necesare pentru ca Guvernul PNL să fie învestit

Liderul PNL propune ca audierea miniștrilor desemnați să aibă loc marți, iar votul de încredere în Plenul reunit al Parlamentului să fie dat miercuri.

"Luni, 28 octombrie-convocarea ședinței Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului

Marți, 29 octombrie-programarea audierilor miniștrilor desemnați în ședințele comune ale comisiilor permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competență a viitorului ministru

Miercuri, 30 octombrie, începând cu ora 10:00-convocarea ședinței comune de plen a Camerelor Parlamentului în vederea acordării votului de încredere Guvernului", prevede calendarul propus de Ludovic Orban, pentru învestirea Guvernului său.