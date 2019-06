Partidul lui Ponta, invitat să facă parte atât din grupul social-democraţilor, cât şi din cel nou format de ALDE, En Marche şi USR-PLUS

„Azi am participat la Bruxelles la discutiile oficiale cu reprezentantii Grupului Social Democrat si cu cei ai Noului Grup ProEuropa format din Liberali, Democrati si En Marche. Am multumit ambelor Grupuri pentru invitatia de a activa in cadrul acestor doua familii politice europene importante. Urmeaza sa decidem in cel mai scurt timp ce este mai bine pentru Romania si pentru ProRomania”, a scris Victor Ponta pe Facebook.