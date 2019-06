PNL depune moţiunea de cenzură "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces și fără cozi la vot!"

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că obiectivul partidului este să depună moţiunea de cenzură într-un termen cât mai scurt, dacă este posibil chiar miercuri, astfel încât să se intre cât mai rapid în procedura de prezentare a moţiunii, de dezbatere şi de votare a ei. El a menţionat că se negociază cu USR, PMP, PRO România, UDMR şi individual cu parlamentari de la PSD şi ALDE.

"Am purtat negocieri cu toate formaţiunile politice: USR, PMP, PRO România, UDMR. Sigur că discuţiile continuă până la depunerea moţiunii de cenzură. Obiectivul nostru este să depunem moţiunea de cenzură într-un termen cât mai scurt, dacă este posibil în cursul zilei de mâine (miercuri -n.r.) astfel încât să se intre cât mai rapid în procedura de prezentare a moţiunii, de dezbatere şi de votare a ei. V-am spus că negocierile continuă cu toţi parlamentarii, individual, din PSD-ALDE şi de asemenea cu formaţiunile politice şi cu grupurile parlamentare din Parlamentul României", a declarat, marţi, după şedinţa Biroului Executiv al PNL, Ludovic Orban, citat de news.ro.

"Eu cred că în momentul de faţă cel mai important este să convingem un număr de 233 de parlamentari că românii au decis clar prin votul din 26 mai că nu mai vor să fie conduşi de actuala coaliţie PSD-ALDE. Orice discuţie ulterioară va depinde de reuşita acestei moţiuni de cenzură, iar pentru Partidul Naţional Liberal mesajul cel mai puternic pe care l-am primit din partea cetăţenilor români şi pe care vrem să-l transpunem în fapt este să încheiem această guvernare care face rău românilor. Până în momentul de faţă avem un număr semnificativ de posibili votanţi ai moţiunii de cenzură, mai mare decât la celelalte moţiuni de cenzură şi că negocierile continuă", a spus Orban.

În prezent în Parlament sunt 465 de deputaţi şi senatori. PSD+ALDE au 241 parlamentari, PNL+USR - 133 de parlamentari, UDMR - 30, PMP - 12, Pro România - 21, Minorităţile- 17 voturi, Neafiliaţi – 11 voturi. Dacă toţi parlamentarii PNL, USR, PRO ROMÂNIA, PMP, UDMR, MINORITĂŢI şi independenţii ar vota moţiunea de cenzură s-ar aduna 224 de voturi, număr insuficient pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, la emisiunea "Marius Tucă Show", că, după părerea sa, moţiunea de cenzură nu va trece, liderul de la Palatul Victoria precizând însă că, dacă acest lucru se va întâmpla, PSD va trebuie să treacă în opoziţie.

"Categoric că trebuie să avem schimbări. Vă daţi seama că trecem în opoziţie, dacă această moţiune de cenzură trece. Nu am făcut scenarii. Încercaţi să sugeraţi faptul că dacă va trece moţiunea premierul va pierde la Congres. Dacă am spus că o sa candidez, o să candidez şi într-o variantă şi în cealaltă. Eu cred că moţiunea nu va trece", a declarat Viorica Dăncilă.

La rândul său, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți că alianța PSD-ALDE are suficiente voturi astfel încât moțiunea de cenzură să nu treacă în Parlament.

Strategia PSD pentru moţiunea de cenzură. Parlamentarii vor fi în sală pentru cvorum, dar nu vor vota

Conducerea social-democrată vrea să se asigure că parlamentarii PSD nu vor vota "pentru" moţiunea de cenzură şi au anunţat că, la şedinţa de marţi, s-a decis ca aceştia să fie prezenţi în sală pentru a asigura cvorumul de şedinţă, dar că nu vor vota la moţiune.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că Uniunea a decis să voteze moțiunea de cenzură, pentru că vrea să sancționeze „incapacitatea administrativă și politică a Guvernului în cazul Valea Uzului”.

"Am văzut textul, mi l-au trimis colegii din PNL, am avut niște sugestii. Am avut, marți, o întâlnire cu ei și dacă lucrurile nu se vor schimba atunci înseamnă că vom avea și noi o contribuție la acel text al moțiunii. Dacă rămâne așa, atunci vom semna și textul moțiunii și vom vota moțiunea de cenzură săptămâna viitoare. Decizia formală nu am luat-o, o vom lua prin vot în grupurile parlamentare reunite ale UDMR, înainte de moțiune, dar în principiu asta rămâne recomandarea mea, de a sancționa, politic, prin vot, Guvernul. Aici a contat ceea ce s-a întâmplat zilele trecute și, mai ales, joia trecută, când am văzut incapacitatea administrativă și politică a Guvernului de a opri anunte manifestații și prezențe în Valea Uzului. Este o sancțiune din partea noastră spre Guvern", a spus Kelemen Hunor, pentru Mediafax.