Păruială între actualul şi fostul ministru al Muncii. Olguţa Vasilescu: "Incompetenţa ministrului BauBau mă sperie"

Scandal la toate palierele între PSD şi PNL înaintea turului II al alegerilor prezidenţilae. "Incompetența ministrului Baubau, Violeta Alexandru, începe să mă sperie! Vrea să rezilieze contractul între Casă Națională de Pensii și Poștă Română pentru plata pensiilor.

Pe lângă faptul că ar falimenta Poștă, companie de interes național și strategic, nu există alternativă pentru plata tuturor pensiilor. Nicio firma privată nu are capacitatea de a distribui pensiile în orice sătuc din România unde pensionarii nu au card și unde nu există bancomate. Această alternativă mi-a fost sugerată și mie cât timp am fost ministru, dar am trimis la plimbare indivizii care au avut tupeul să deschidă gură pe acest subiect. Se pare că nouă putere e foarte deschisă, însă... Motivul? Cică poștașii ar fi PSD-iști! Incredibil!!! Ce obsedați penibili!", a scris fostul ministru pe Facebook.

"De la Orban am aflat și aberația că destituie directorul CEC Dolj, pe care l-am fi pus noi, liderii PSD Dolj, să întârzie pensiile sau să le dea în două tranșe. Trecând peste faptul că asemenea lucruri s-au mai întâmplat și pe vremea noastră, din cauza lipsei de lichidități sau peste faptul că niciunul dintre liderii PSD Dolj nu are habar cine e director la filiala CEC, fiindcă noi nu am schimbat niciun șef de deconcentrata, că nu mai vorbesc de portari sau funcționari cum fac deja PNL-iștii, sunt convinsă că declarațiile lui Orban se înscriu în seria de pregătiri pentru privatizarea CEC! Îmi amintesc ce enervați au fost liberalii, cu Cîțu Apocalipticul în frunte, când am anunțat că vom capitaliza CEC-ul, că să îl transformăm într-o banca importantă a statului! Să nu ziceți că nu v-am avertizat!", a mai scris Lia Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a avertizat că nu se va feri să înlocuiască Poşta Română drept canal de distribuţie a pensiilor, în cazul în care se dovedeşte că poştaşii fac campanie electorală în beneficiul PSD, informează Agerpres.

"Problema mea este să opresc jocul, dacă există, al unor entităţi de interes naţional, în beneficiul PSD. Vom avea o discuţie cu Poşta Română. Vă reamintesc că Dragnea semna protocol de colaborare între PSD şi sindicaliştii din Poşta Română. O spun direct, în problema pensiilor, nu mă feresc să iau decizii în privinţa înlocuirii Poştei Române (cea care distribuie pensiile la poartă) dacă voi constata că, în loc să facă treabă, poştaşii s-au apucat de politică. Despre o singură zi întârziere dacă aud, o singură problemă - îmi va fi de ajuns!", a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

Reacţia ministrului liberal al Muncii vine după ce preşedintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că unii poştaşi din Vrancea, apropiaţi de primarii PSD, fac campanie electorală, spunând oamenilor că "nu vor mai fi bani de pensii dacă votează PNL".

Ministrul Muncii a menţionat din nou că pensiile vor fi plătite la timp. "Că PSD răspândeşte, ca în toate campaniile electorale, tot felul de minciuni ca să bage spaima în alegători, nu mă surprinde. Anii 90, frica era aşa: votaţi cumva PNL sau PNŢ? Vin moşierii să vă ia pământurile! PSD de astăzi nu s-a schimbat deloc. Este PSD-ul care, de câte ori simte că pierde, împrăştie minciuni despre cum iau liberalii, capitaliştii pensioara oamenilor. Credeţi-mă, ştiţi cât le pasă lor de pensii? Zero! McBudăi şi LOVasilescu ar ajunge să se bucure dacă s-ar pune problema să nu vă luaţi pensiile şi salariile. Din calcule electorale. Sinistru partid, PSD! Chiar trebuie penalizat la alegeri. Pensiile se plătesc! Respectăm legea! O spun, încă o dată, foarte clar. (...) Fiecare la treaba lui. Să respectăm pensionarii. Avem destul loc să se facă politică. Nu pe spatele pensionarilor", a transmis Violeta Alexandru.

Corpul de control din cadrul Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR) verifică, în prezent, informaţiile vehiculate în presă referitorare la poştaşii din Vrancea. "Conducerea Poştei Române îşi menţine poziţia de neutralitate politică şi în acest proces electoral, aşa cum a făcut cu fiecare ocazie. Corpul de Control al Directorului General verifică, la această oră, informaţiile vehiculate în presă cu privire la incidentul din judeţul Vrancea. A devenit o practică obişnuită ca, înainte de începerea procesului electoral, toţi angajaţii să fie instruiţi în maniera profesionalismului, fără vreo urmă de partizanat politic. Motiv pentru care, Mircea Tudosie, directorul general al Poştei Române, este hotărât să ia orice decizie legală de sancţionare a angajaţilor, în cazul nerespectării normelor impuse", menţionează Poşta Română