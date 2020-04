PASAPORT DE SĂNĂTATE pentru turiştii care vor să meargă anul acesta în vacanţă

Grecia a anuntat ca va deschide anul acesta sezonul estival în lunile iulie. Anunţul a fost făcut de ministrul grec al turismului Haris Theoharis într-un interviu acordat postului de televiziune grec Skai TV. Ministrul a precizat ca se va incerca sa se obtina cat mai multi bani intr-un sezon redus la 3 luni (iulie – august – septembrie), eventual incercand sa-l prelungeasca si in octombrie. In general, sezonul turistic in Grecia se inchidea pe 1 octombrie, cateva unitati de cazare din zonele de turism de litoral fiind deschise pana la mijlocul sau chiar sfarsitul lunii.

Ministrul a subliniat ca Grecia doreste sa fie o “destinatie sigura” si ca se va intra obligatoriu cu un “pasaport de sanatate” (“health passport”). Ministrul Theoharis nu a dat prea multe detalii cu privire la acest pasaport, doar ca sunt discutii la nivelul Uniunii Europene, iar Grecia a cerut Comisiei Europene sa prioritizeze lansarea unui astfel de pasaport.

Ideea initiala a fost aparitia certificat de imunitate pe care l-ar primi doar cei care au contractat boala si care au scapat de virus. Dar problema acestui certificat de imunitate este una simpla – nu exista nici un studiu care sa certifice ca cei care s-au imbolnavit si s-au insanatosit sunt sau nu imuni.

O alta propunere este ca acest pasaport de sanatate sa fie de fapt o bratara electronica care sa monitorizeze permanent temperatura.

In acest moment, Thailanda nu accepta pe nimeni pe teritoriul ei, inclusiv cetateni thailandezi, dacă nu au un certificat care să ateste că au fost testati negativ in ultimele 72 ore inainte de a pune piciorul in Thailanda.

Cea mai probabila solutie este ca potentialii turisti sa fie testati inainte de imbarcarea in avion.

Si nu doar Grecia, ci si insulele Baleare sau Canare lupta pentru crearea unui sistem rapid de testare obligatorie pentru a putea calatori. Vor fi, de asemenea, luate masuri de distantare sociala in restaurante, baruri, hoteluri, plaje si este posibil ca cluburile de noapte sa nu fie deschise in 2020. Evenimentele de amploare ar putea fi interzise pana la finalul anului.