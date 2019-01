Paul Stănescu, despre înscrierea lui Ţuţuianu în Pro România: O greşeală că a fost exclus din PSD

Stănescu a opinat că majoritatea celor care vor pleca din PSD se vor îndrepta către Pro România, formaţiune condusă de Victor Ponta, şi a subliniat că s-a opus excluderii lui Ţuţuianu şi Neaşcu din partid.



"Domnul senator Ţuţuianu de la Dâmboviţa, într-adevăr, cred că a trecut, nu am văzut în presă, dar cred că a trecut la Pro România pentru că el a fost, până la urmă, exclus din PSD. Eu am spus şi atunci: o mare greşeală excluderea celor doi colegi, şi a senatorului Ţuţuianu, şi a secretarului general Marian Neacşu, dar din păcate poate am fost printre vocile singulare care au spus acest lucru. Nu e o bucurie în momentul în care un coleg de-al nostru trece la alt partid şi, sigur, acum îi înţeleg, s-au dus tot în partea stângă, fiind social-democraţi, şi probabil că majoritatea celor care vor pleca, vor pleca către Pro România, pentru că în afară de PSD a apărut un nou partid pe partea stângă. (...) Eu chiar am insistat (...) la preşedintele Dragnea, împreună cu Dumitru Buzatu, preşedintele PSD Vaslui, să nu se întâmple acest lucru sau să-i reprimească, dar din păcate asta e, deciziile sunt luate la nivelul conducerii partidului şi eu încă odată spun: n-am fost de acord niciodată cu excluderile din partid pentru că nu ne fac bine, mai ales în contextul acestui an, când avem două rânduri de alegeri foarte importante", a declarat Paul Stănescu, citat de Agerpres.



Întrebat despre stabilirea candidatului PSD la alegerile prezidenţiale, Paul Stănescu a afirmat că este posibil să fie nominalizat după alegerile europarlamentare şi a amintit că până acum candidatul PSD la alegerile prezidenţiale a fost preşedintele partidului.



"Este decizia forurilor PSD până la urmă. Aşa cum ştiţi, de fiecare dată, candidatul PSD a fost preşedintele partidului, probabil că în cel mai scurt timp se va lua o decizie, dar după câte înţeleg, n-am toate informaţiile şi v-aş da o informaţie falsă, se va stabili după alegerile europarlamentare. (...) PSD are mulţi oameni care pot fi candidaţi la funcţia de preşedinte al României, are mulţi oameni buni, dar probabil se va decide într-un for al partidului", a adăugat Stănescu.



Liderul PSD Olt a participat, joi, la Slatina, la ceremonia oficială prilejuită de împlinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.