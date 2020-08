Paul Stănescu: "PNL va avea soarta PDL, la anul, la această oră. Depunem plângere penală"

Paul Stănescu, secretar general al PSD, a anunțat că social-democrații vor depune joi o plângere penală împotriva PNL, pentru campania de racolare a primarilor din ultima perioadă, care s-ar fi făcut prin șantaj.

„Vreau să transmit un mesaj colegilor mei primari și președinți de consilii județene. Presiunile și șatajul care se face asupra lor... eu le spun că nu sunt singuri. PSD va depunde mâine o plângere penală și îi vom apăra cu toate forțele noastre", a declarat Stănescu la Antena 3.

Întrebat care va fi obiectul plângerii penale, Stănescu a răspuns: „Ceea ce fac: șantaj, abuz în serviciu..." „Ei s-au bătut cu pumnul în piept și au țipat - Rareș Bogdan, Ludovic Orban - că nu iau pe nimeni de la PSD. Acum, văzând că nu au candidați, s-au uitat unde sunt cei mai buni candidați - la PSD", a mai declarat secretarul general al PSD.

În discuție a intervenit și Gabriela Firea: „Unde e pepiniera de cadre valoroase la PNL dacă vin tot la PSD ca să ia condidați? Unde sunt miile de specialiști care tropăiau către guvernare?"

"Eu am reproșat vechii conduceri că nu a fost o consultare în partid. Noi am mai trăit filmul ăsta, al racolărilor, cu cuplul Băsescu - Boc. Rezultatul a fost dispariția PDL de pe scena politică, așa se va întâmpla și cu PNL la anul, la această oră.", a spus Stănescu.

Liderul PSD a comentat și declarațiile lui Klaus Iohannis, care a acuzat că PSD este de vină pentru creșterea numărului de interlopi și a manifestărilor violente ale acestora.

M-am uitat la președintele Iohannis, care ne-a reproșat că și Emi Pian ăsta a murit tot din cauza PSD. E halucinant! E halucinant să reproșezi unui partid care nu mai e la putere de 10 luni ce se întâmplă în țară. A venit Curtea de Conturi și spun că au furat. Ei vin și ne reproșează nouă ce se întâmplă cu interlopii.", a declarat Paul Stănescu.

Sorin Grindeanu renunţă la funcţia de la ANCOM

Sorin Grindeanu, fost premier și actual președinte al ANCOM, afirmă că renunță la mandatul de la conducerea ANCOM pentru a reveni în politică, alături de Marcel Ciolacu. Grindeanu afirmă că vrea ca PSD să poarte din nou „ștampila” de partid care știe să guverneze.

„Colegii, echipa pe care o construim, mi-au cerut sa ma implic in politica. Nu am ezitat. Desi mandatul in ANCOM a fost pana in 2023, nu am ezitat.

S-a incercat sa se puna pe PSD diverse stampile. Dar in PSD sunt cei mai buni specialisti. De ficare data cand PSD a guvernat, a fost crestere economica. De fiecare data cand a venit dreapta sa guverneze, cu o singura exceptie, 2004-2008, am avut criza economica. Sigur ca aceasta stampila a noastra, de oameni care stiu sa guverneze, fie ca vorbim de administratiile centrale sau locale, a fost ceea ce a contat in incredrea cetatenilor.

Cel mai grav lucru a fost ca ne-am pierdut partial parte din aceasta aura de oameni care stiu sa guverneze. si sunt cauze. nu mai e timp sa cauti vinovati, dar este timp sa analizam sa nu repetam greselile. PSD va fi in primul rand o echipa”, a declarat Grindeanu, la Antena 3.

Fostul premier a precizat că și atitudinea lui Klaus Iohannis față de PSD, atacurile lansate de președinte l-au determinat să revină. „Și toată această ură m-a făcut să mă reîntorc în politică”, a explicat Grindeanu.