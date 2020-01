Paul Stănescu, anunţ despre viitorul preşedinte al PSD şi noul şef al Senatului

„Se va merge cu moţiuni la Congresul extraordinar, pot să fie mai multe moţiuni, concurenţa e foarte bună. Relaţia Marcel Ciolacu – Sorin Grindeanu este foarte bună, sunt prieteni de foarte mulţi ani, aşa că să nu-şi facă cineva dubii că ei tot prieteni vor rămâne, indiferent cine va candida la funcţia de preşedinte. Propunerea mea către toţi colegii mei a fost să discutăm împreună în forurile partidului şi să găsim împreună cea mai bună formulă de echipă pentru a conduce partidul în anul 2020, până în 2021 când va fi un Congres ordinar al Partidului Social Democrat. Nu e concurenţă pe posturi, vom veni cu un proiect politic pentru oameni, vom discuta ideologia partidului, doctrină, valorile şi principiile stângii, devin lucrurile mai importante, nun cine va fi ales acolo, cine va face parte din echipa, ci ceea ce vom face noi în continuare pentru România”, a afirmat Paul Stănescu, joi seară, într-o conferinţă de presă la Ploieşti.

Liderul social-democrat spune că există mulţi membri ai PSD „care au valoare extraordinară” şi că oricare dintre aceştia poate să candideze pentru şefia partidului.

Paul Stănescu: E obligatoriu să avem preşedinte al Senatului pentru că suntem majoritari

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, susţine că este „obligatoriu” ca social-democraţii să deţină preşedinţia Senatului României, având în vedere că grupul PSD este cel mai mare din Camera superioară a Parlamentului. Stănescu mai spune că viitorul candidat pentru funcţia de preşedinte al Senatului din partea PSD va fi desemnat de către senatori.

„După motivarea deciziei Curţii Constituţionale Partidul Social Democrat va desemna un senator PSD pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Şi Radu (senatorul Radu Oprea, fost ministru pentru Mediul de Afaceri – n.r.) şi Titus (senatorul Titus Corlăţean – n.r.) oricând pot să preia această funcţie, mai sunt şi alţi colegi. Decizia va fi a grupului senatorial PSD, vom discuta şi în forurile partidului, dar decizia va fi a grupului senatorial PSD pentru că e un grup foarte unit, suntem majoritari deci e obligatoriu să avem preşedinte al Senatului pentru că suntem majoritari în Senatul României, sunt 69 de senatori PSD, deci ce va decide grupul aia vom face” a afirmat Paul Stănescu, joi seară, în cadrul unei conferinţe de presă la Ploieşti.,

Paul Stănescu: PSD va depune moţiune de cenzură, dar nu trebuie să revină la guvernare în perioada următoare

Prezent la Ploieşti şi întrebat dacă îşi doreşte funcţia de preşedinte al Senatului, senatorul Titus Corlăţean a evitat să dea un răspuns tranşant.

„Noi, în grupul de la Senat, avem o modalitate a noastră de solidaritate, de a discuta între noi şi de a găsi formulele cele mai bune care să menţină şi coeziunea grupului şi am spus că am început cu 67 şi, chiar dacă în alte ppţri loviturile au fost foarte dure din partea acestei odioasă puteri, au fost pierderi, au fost suferinţe, la noi am reuşit să menţinem această coeziune şi să pierdem de la 67 la 69, aţi reţinut ironia. (...) Sunt mai mulţi colegi care oricând pot să asume cu demnitate această funcţie (...) care va privi foarte direct la preşedintele Iohannis şi poate să-i spună instituţional, la nivel de stat, lucruri importante inclusiv în astfel de situaţii când domnia sa tace ruşinos când un preşedinte al unui stat vecin îşi bate joc de istoria României” a spus Titus Corlăţean.

Acesta a precizat că la nivelului grupului senatorial al PSD poate fi competiţie sau o soluţie „consensuală” cu privire la desemnarea unui candidat pentru preşedinţia Senatului.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seară, că a luat act de decizia Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului, dar nu se va întreprinde nicio măsură până la primirea motivării deciziei. Ulterior, senatorii vor decide, prin vot, persoana pe care PSD o va propune pentru conducerea Senatului. Ciolacu a spus că PSD nu-l va mai susţine pe Teodor Meleşcanu, care nu este membru de partid.