Articol publicat in: Societate

Pelerinajul la Sfânta Parascheva s-a încheiat. Racla cu moaştele a fost reintrodusă în Catedrala Mitropolitană

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Pelerinajul de la Iaşi s-a încheiat. Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusă marţi seara, în jurul orei 22.00, în Catedrala Mitropolitană, după ce a fost depusă timp de cinci zile în baldachinul special amenajat în curte cu ocazia prăznuirii Cuvioasei. Foto: facebook.com Aproximativ 220.000 de credincioşi din ţară şi străinătate s-au închinat la moaştele Sf. Parascheva începând cu 11 octombrie, când a început oficial pelerinajul. În toată această perioadă peste 800 de persoane au necesitat îngrijiri medicale, dintre care 65 au ajuns la spital. La finalul procesiunii de marţi seară, racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusă în Catedrala Mitropolitană. Anual, în preajma datei de 14 octombrie, când creştinii ortodocşi sărbătoresc hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaşiul se transformă în unul dintre cele mai mari centre de pelerinaj din ţară. Pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, mai ales în ziua de 14 octombrie, este continuu încă din secolul XVII, de pe vremea domnitorului Vasile Lupu. Moaştele Sfintei au fost aduse la Iaşi pe 13 iunie 1641. De atunci, Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, dar şi a celor năpăstuiţi. Tot din acea perioadă a început pelerinajul la moaştele sfintei. Nici măcar în timpul regimului comunist pelerinajul nu a fost oprit. loading...

