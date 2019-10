Articol publicat in: Societate

Cine este olteanul care câştigă de zece ori mai mult decât preşedintele României. Încasează aproape 30.000 lei pe lună

Autor: Marius Neagu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Cea mai mare pensie specială din judeţul Dolj este un fost magistrat, potrivit datelor de la Casa Judeţeană de Pensii. În întreg judeţul există nu mai puţin de 262 de persoane care încasează pensii speciale sau de serviciu, în timp ce aproximativ 39.000 de oameni trebuie să se descurce cu pensia minimă de 704 lei. Cea mai mare pensie specială din Dolj este de 30.713 lei brut. Dezvăluirea a fost făcută la Radio Sud de Daniela Licu, directoarea Casei Judeţene de Pensii (CJP) Dolj, care aprecizat că este vorba de un fost magistrat care a avut un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani. De precizat că 25 de ani este stagiul minim de cotizare pentru magistraţi pentru a putea ieşi la pensie. Daniela Licu a precizat că din pensia specială brută se plăteşte la stat impozit pe venit de 10%. Impozitul pe venit se datorează pentru suma ce depăşeşte 2.000 de lei, conform Codului fiscal. Un simplu calcul arată că pensionarul de lux al Doljului încasează lunar aproximativ 27.800 de lei. Dacă în 2018 pensia specială cea mai mare în Dolj era de 24.300 de lei net, în 2019 raportul între pensionarul de lux şi cei cu pensia minimă este de 1:40. Adică, dintr-o pensie specială s-ar putea achita 40 de indemnizaţii minime. Mai mult decât atât pensia magistratului din Dolj este de aproape zece ori mai mare decât cea a preşedintelui României. Fostul şef al statului, Traian Băsescu, care a avut două mandate, în perioada 2004-2014 a făcut publică pensia pe care o primeşte, în cadrul unei postări din urmă cu câteva luni. "Dacă ai fost 10 ani preşedinte, vreo 10 prin guverne, 12 ani comandant de navă, ai 2.980 de lei", spunea Traian Băsescu. loading...

