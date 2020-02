Pep Guardiola recunoaşte: "Nu sunt cel mai bun antrenor din lume. Dă-mi o echipă care nu e Manchester City și nu mai câștig trofee"

Pep Guardiola are o carieră impresionantă, fiind între primii trei antrenori aflaţi în activitate, ca număr de trofee importante, dar nu consideră că ar fi cel mai bun manager, după cum a declarat chiar el.

Catalanul are trei titluri de campion obţinute cu Barcelona, cu care a cucerit de două ori şi Champions League, trei campionate luate cu Bayern Munchen şi două în Premier League, cu Manchester City.

Prin comparaţie, Carlo Ancelotti stă mai bine la trofee Champions League, având în palmares două ediţii câştigate cu AC Milan şi una cu Real Madrid, dar în întrecerile interne a triumfat doar de patru ori, cu AC Milan, Chelsea, PSG şi Bayern Munchen.

Al treilea antrenor comparat este Jose Mourinho, care are performanţe egale cu ale lui Guardiola, 8 campionate şi două Champions League. Portughezul a câştigat cu FC Porto două campionate şi o ediţie Champions League, la fel şi cu Inter, mai trecându-şi în palmares trei titluri în Premier League, cu Chelsea, şi un titlu în La Liga, cu Real Madrid.

În ciuda acestei lupte de la distanţă extrem de strânse, Pep nici nu ia în calcul că ar putea fi cel mai bun antrenor din lume, pentru că a condus doar cluburi mari, cu putere financiară aproape nelimitată.

"N-am simțit niciodată că sunt cel mai bun antrenor din lume! Niciodată, în viața mea! Nici măcar atunci când am luat șase titluri la rând cu Barcelona, n-am simțit asta niciodată, chiar și când am făcut tripla. Am câștigat atâtea trofee pentru că am avut jucători extraordinari. Sunt în lume manageri incredibili, dar care n-au astfel de jucători. Dă-mi o echipă care nu e Manchester City și nu voi câștiga trofee", a declarat Guardiola.

