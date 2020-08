Pepe a anunţat că are probleme de sănătate: "Am gâtul inflamat. Am tuşit toată noaptea, abia înghit"

"Am gâtul inflamat. N-am putut dormi toată noaptea că am tușit, abia înghit. Concertul de astăzi se va reprograma. Îmi cer scuze încă o dată, am dormit cu aerul condiționat deschis, am băut cu gheață", a spus Pepe într-un video pe pagina sa de Facebook.

"Îți doresc multă sănătate și ai grija de tine. Ca nu cunva sa creadă parlamentarii ca ai covid. Îți dorim sănătate sa te faci repede bine si sa ne incanti cu vocea ta/ Ai grija de tine Pepe se poate întâmpla oricui la cate încerci să faci în viață sănătatea este prioritară!!!! Sănătate multă!! Si te asteptam sa revii în forță!!/ Sănătate multă si ai grija de tine.Om mai sufletist si mai implicat in ce face ca tine nu am intalnit.Mare grijă si la tine!/ Sa nu mergi la spital ca te bagă la Covidel, nu ma avem voie să racim sanatate multă!!!", sunt doar câteva dintre mesajele primite de la fani.

Pepe, afectat financiar din cauza coronavirusului

În plină pandemie de coronavirus, artișii care nu trăiesc doar din muzică, ci și din afaceri au de suferit. Cântărețul Pepe a fost nevoit să își bage angajații în șomaj tehnic și să închidă grădinița de care se ocupa soția sa, Raluca, dar și salonul de înfrumusețare.

Pepe trece printr-o perioadă mai grea, fără concerte și fără alte activități care, înainte de de coronavirus, îi aduceau venituri financiare frumoase. Artistul petrece acum mai mult timp alături de familie, alături de soția sa și de cele două fiice, Rosa și Maria.