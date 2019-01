Poliţişti ai Secţiei 1 pun în aplicare miercuri 12 mandate de percheziţie domiciliară şi 17 mandate de aducere, în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman, în cadrul unui dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, anunţă DGPMB.