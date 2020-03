Pericolul ascuns din spatele produselor cosmetice. Ce recomandă medicii dermatologi

Mirosul şi culoarea sunt doar două dintre criteriile pe care le luăm în calcul în momentul în care achiziţionăm prioduse cosmetice. Cu toate acestea, dermatologii susţin faptul că produsele ar trebuie verificate şi după criteriul calităţii.

Citeşte şi: OPC Constanţa cere blocarea punerii pe piaţă a produselor importate din China

Clienţii ar trebui să verifice în special eticheta produselor deoarece pe acesta sunt prezentate toate îngredientele, mai exact dacă acestea sunt în conformitate cu toate normele în vigoare. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul gelurilor de duş şi shampoanelor. Dermatologii recomandă folosirea produselor organice deoarece sunt verificate cu atenţie.

Secrete pe care dermatologii le au pentru o piele frumoasă

Cine poate sti mai bine care este secretul unei pieli frumoase, daca nu medicul dermatolog. Iata cateva secrete pe care dermatologii le au pentru o piele frumoasa. Vei fi uimita de punctul 5.

CONDIMENTE – dr. Rachel Nazarin, dermatolog, profesor asistent dermatologie, Mount Sinai Hospital, New York

Turmericul este un antiinflamator natural, un antioxidant pe care il ai cu siguranta in bucatarie. Amesteca o lingurita de turmeric, cu doua lingurite de lapte, aplica pasta pe fata si las-o sa actioneze 10 minute. Vei scapa astfel de senzatia de fata umflata si de roseata cauzata de inflamarea vaselor de sange.

Amesteca putina vaselina farmaceutica cu turmeric si pune-o pe un cos. Vei scapa de el ca prin farmec.

Pentru pielea mainilor, dr. Nazarin recomanda capsulele de omega 3. Taie o capsula in doua si freaca-ti mainile cu ele. Vei simti pielea mainilor mai catifelata si mai hidratata.

SARITURI – dr. Debbie Palmer, dermatolog la Dermatology Associates din New York.

Dr. Palmer obisnuieste sa faca 20 de sarituri inainte sa isi puna machiajul, dimineata. Sariturile o ajuta sa isi imbunatateasca circulatia sangelui si, astfel, va obtine o mai buna oxigenare a celulelor pielii.

Pentru ca trebuie sa-si igienizeze des mainile, dr. Palmer isi trateaza pielea uscata cu ulei extravirgin de masline.

Contra acneei, dr. Palmer sugereaza o dieta bogata in probiotice precum iaurt, kefir si alimente fermentate (varza acra sau kimchi).