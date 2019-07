Mod de preparare Peste alb cu legume la cuptor

Cuptorul se incalzeste inainte

Fileurile de peste se pun fiecare in cate un patratel de folie aluminiu( folia trebuie sa fie suficienta cat sa acopere bucata de peste), se adauga in cantitati egale pe fiecare fileu in parte, cepa taiata marunt, rosii tocate, usturoi, masline maruntite, zeama de lamaie, sare, piper.

Se inchide ermetic folia de aluminiu si se da la cuptor 20 minute.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: