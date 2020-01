PETIŢIE ONLINE împotriva alegerilor locale în două tururi. Anunţul făcut de un lider PSD

Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament pe alegerea primarilor în două tururi, a anunţat joi, la începutul şedinţei de Guvern, premierul Ludovic Orban.

”Am luat decizia de a ne angaja răspunderea pe proiectul de lege pentru angajarea răspunderii pe proiectul de lege pentru alegerea primarolor în două tururi”, a declarat Ludovic Orban, iar replicile nu au întârziat să apară.

"Am încercat să fiu cât se poate de echilibrat și să nu-i panichez pe seniorii acestei țări niciodată. Nu mi-am schimbat discursul nici când am ajuns în opoziție. Tot mai mult mă gândesc să lansez o petiție online care să fie semnată de toată lumea, pentru ca acești oameni să poată dovedi că nu-și doresc alegeri anticipate. Voi iniția o petiție, mă voi consulta și cu colegii mei de la București, pentru a fi un demers asumat politic, astfel încât, dacă "Guvernul nu am bani" își dorește anticipate, să se realizeze majorarea alocațiilor copiilor, majorarea salarială, majorarea pensiilor minime și majorarea punctului de pensie. Dacă nu vor aceste lucruri, din păcate trebuie să spun că ni se întinde o capcană și ni se ambalează un măr otrăvit învelit în staniol, cu speranța că nu-l vom observa.", a spus Marius Budăi în direct la România TV.

Victor Ponta: E un blat între PNL şi PSD. Îi înlocuim pe baronii PSD cu baronii PNL

Premierul Ludovic Orban a spus, joi seară, că angajarea răspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin poate fi atacată la CCR, dar că sunt şanse "minime" ca actul normativ să fie considerat neconstituţional, având în vedere că a fost adoptat prin asumarea răspunderii, şansa de a fi considerat neconstituţional fiind mai mare dacă decizia ar fi fost adoptată prin Ordonanţă de Urgenţă.

"Din punctul meu de vedere nu există niciun motiv pentru a fi considerată neconstituţională. (...) Cred că orice judecător al Curţii Constituţionale vede ce s-a întâmplat în România în ultimul timp şi înţelege că trebuie să judece după litera şi spiritul Constituţiei şi trebuie să ţină cont de voinţa oamenilor, este majoritate covârşitoare a românilor care-şi doresc acest sistem de alegeri care permite cetăţenilor nemulţumiţi atunci când sunt majoritari să schimbe un primar care nu-şi face treaba", a mai afirmat premierul.

El a spus că "sistemul de alegeri în două tururi permite coalizarea celor care sunt nemulţumiţi de activitatea unui primar”, dar şi asigurarea unor majorităţi la nivelul Consiliilor Locale "pentru aplicarea programului câştigător”.

Ludovic Orban a mai spus că PNL ar fi "preferat” ca modificarea legislativă privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin să aibă loc pe cale parlamentară, dar că "şansa de a scoate acest proiect din Comisia de Cod Electoral e minimă". Guvernul a decis angajarea răspunderii, pe care primul ministru o consideră „mult mai bună, mai democratică”, întrucât parlamentarii pot aduce amendamente actului normativ sau chiar depune o moţiune de cenzură în termen de trei zile după citirea proiectului de lege.

"În cazul în care moţiunea de cenzură este adoptată legea nu este adoptată", a afirmat Ludovic Orban.