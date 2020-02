PETIŢIE ONLINE. Salvaţi-l pe Aldo, câinele poliţist intrat în depresie după pensionarea stăpânului. Sunt deja peste 20.000 de semnături

Aldo, singurul câine polițist de urmă din județul Ialomița, stă închis în cușcă. Partenerul său uman a ieșit la pensie și reclamă că i-a fost interzis să îl viziteze. Prezența sa ar perturba câinele care acum trebuie să învețe să lucreze cu un nou partener, spun reprezentanții Poliției.

Protest pe internet pentru Aldo, câinele polițist din Ialomița care și-a pierdut însoțitorul. Gabriel Dobre, instructorul și partenerul câinelui polițist Aldo vreme de 6 ani a transmis că s-au făcut petiții prin email, dar și online, prin care cerere să se "repare" stresul la care a fost supus câinele polițist în ultima perioadă, dar și dispunerea trimiterii lui Aldo la Țăndărei.

Petiţie online pentru Aldo. Prietenul Cristinei Ţopescu vrea să-l adopte, dar Poliția nu i-l dă!

„Poliția Română, IPJ Ialomița, a trecut o săptămână de la despărțirea lui Aldo de cel care i-a fost om timp de 6 ani. S-au transmis petiții prin e-mail, a fost inițiată o petiție online prin care sunteți rugați să stopați orgoliul unui șef și să dispuneți trimiterea lui Aldo la Țăndărei. Acel șef n-o să se supere și nici n-o să-și dea demisia pentru că veți repara stresul la care a fost supus câinele polițist. Am văzut că MAI prezintă cazurile pozitive în care sunt implicate animale ale instituției ori salvate de angajații MAI. A rezolva acest caz ține tot de faptele bune pe care le fac oamenii MAI. Petiția online are aproape 8.000 de semnături", a transmis polițistul Gabriel Dobre, instructorul și partenerul câinelui polițist Aldo vreme de 6 ani.

Gabriel Dobre a aflat că, fostul său partner, Aldo, ar fi avut probleme de acomodare cu noul instructor și, mai mult, că cei de la IPJ Ialomița ar fi decis să îl sedeze, pentru că câinele devenise agitat și speriat de noua schimbare. Astfel că, polițistul pensionat acum le cere șefilor din MAI să îi mai acorde o șansă lui Aldo, oferindu-i o perioadă de tranziție de la un instructor la altul, pentru a se putea acomoda cât mai ușor cu noul partener. Potrivit Gândul.info, Gabriel Dobre spune că a cerut conducerii IPJ Ialomița să îl viziteze pe câinele polițist pe care l-a crescut în Țăndăreu, în curtea sa și cu resursele proprii. A fost refuzat însă, iar Aldo a intrat în depresie, după cum afirmă specialiștii în psihologia canină. Acesta ar putea chiar să refuze hrana, și chiar să moară, din cauza ”supărării”.

„Astăzi, cu siguranță ai fi alergat prin zăpadă! Astăzi, doar privești, „sechestrat” de 8 zile, fără libertatea de a alege! Cine vă credeți voi, foștii mei șefi, Dumnezei! Cine vă dă voie să vă răzbunați pe un suflet nevinovat! Cunoașteți voi, nespecialisti fiind, prin ce traume trece fostul meu partener de nu mă lăsați să-l văd? Cu siguranță că răzbunarea voastră era fără margini, daca v-ați permis să mă sancționați cu doua zile înainte de încetarea raporturilor de serviciu! Singurul lucru de care îmi pare rău, după o cariera în acest sistem, este ALDO!”, a mai scris Gabriel Dobre.

Doar filmările și pozele pe care le are în telefon cu Aldo, câinele de urmă care i-a fost coleg și prieten timp de șase ani, îl mai pot consola puțin pe Petruș Dobre, fost polițist în orașul Țăndărei. Bărbatul, care a ieșit la pensie la începutul lunii, spune că se împăcase cu ideea că nu va mai putea mult petrece timp cu câinele, dar nu se aștepta ca foștii lui șefi să îi interzică să îl vadă pe prietenul său patruped.



„Mi-a fost ca și un copil, chiar membru al familiei și în prezent doresc ca acest câine să fie sănătos și să pot să îl văd (Ce v-au zis de la inspectorat? De ce nu îl puteți vedea?) Inițial domnul inspector șef a zis că am voie să îl văd, iar când m-am dus, pe data de patru, mi s-a interzis”, spune Petruș Dobre, fost polițist.



Fostul polițist bănuiește că totul ar fi pornit de la un conflict banal cu unul dintre superiorii săi.



„El suferă, doar dacă mă apropii de orașul Slobozia el știe că vin”, spune Petruș Dobre, fost polițist.



„Câinii, din punctul meu de vedere, la nivel de inspectorat, cred că ei așa sunt prinși, ca și obieste de inventar”, spune Mariana Dobre, lider de sindicat IPJ Ialomița.



Reprezentanții poliției din Ialomița spun că animalul trece printr-o perioadă de acomodare cu noul partener.



Aldo se află curte în curtea Inspectoratului Județean de Poliție din Ialomița, undeva în spatele acelei clădiri, iar noi nu îl putem vizita. Singurii care îl pot hrăni și vedea sunt medicul veterinar și noul conductor.



„Vrem să facem precizarea că animalul nu refuză hrana administrată, nu este sedat și se află într-o stare corespunzătoare”, spune Ludmila Dascălu, purtător de cuvânt IPJ Ialomița.



Specialiștii au fost de părere că implicarea fostului conductor ar afecta negativ tranziția la noul partener deoarece prezența acestuia ar îngreuna procesul de reluare a activităților curente



Reprezentanții unei asociații pentru protecția animalelor spun că situația îl poate afecta pe Aldo.



„Rămâne cu traume, sunt căței care pot trece în timp de așa cevam, dar alții care au murit, au refuzat mâncarea, dar am căței care au rămas traumatizați de un an doi, dar nu pot pune mâna pe ei”, spune Mona Semeniuc, președinte asociație.



Între timp mai mulți iubitori de animale au pornit o petiție online în care cer ca animalul să poată fi vizitat de vechiul conductor și să aibă parte de alte condiții în padoc. Până acum au semnat peste 20 de mii de oameni.

