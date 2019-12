Petrică Mîțu Stoian a fost arestat. Ce s-a întâmplat cu îndrăgitul artist

Petrică Mîțu Stoian a fost arestat, iar motivul pentru care artistul a ajuns în această a fost faptul că în timp ce se afla în armată, a întârziat din permisie și nu a putut să anunțe acest lucru. În urmă cu ceva timp,interpretul de muzică populară a povestit totul despre acest episod care i-a marcat viața, în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

„Mi-a dat permisie 10 zile şi eu am plecat la ţară şi era un singur autobuz care pleca dimineaţa. Am pierdut autobuzul. Am întârziat din permisie 7 ore, dacă întârziai 4 ore trebuia să anunţi, dar nu aveam de unde. În cele din urmă am anunţat, dar persoana căreia i-am spus a uitat să spună, nu ştiu ce s-a mai întâmplat, ideea este că am întârziat. Era caz de batalion disciplinar. Mi-au luat centura, bocancii, tot, m-au dus la Farul din Mangalia.”, a declarat artistul, la Acces Direct.

Petrică Mîțu Stoian spune că a fost nevoit să doarmă în condiții inimaginabile și abia a reușit să își găsească puterea de a rezista în acea situație.

„Acolo era sediul arestului. Nu aveam fereastră, nimic, aveam doar un lemn, ceva ca o masă, care se rabată. Dormeam pe un fel de ţambal şi cu raniţa sub cap. Venea câte un ofiţer şi îţi mânca zilele. Ne scotea pe limbă de foc, aşa se numea, era un fel de jumătate de stradă, care avea pietriş ca pe calea ferată şi ne punea în pas de defilare, culcat”, a povestit Petrică Mâţu Stoian la “Acces Direct”.