Pianistul jazz Keith Tippett, colaborator al trupei King Crimson, a murit la vârsta de 72 de ani

Cunoscut pentru abordarea unică şi pianul său modificat, Tippett a cântat în diverse formule şi a compus pentru şi interpretat alături de grupuri importante. A colaborat cu muzicieni ca Shelagh McDonald şi Louis Moholo-Moholo.

În 2018, a suferit un atac de cord, apoi s-a luptat mai mult timp cu o pneumonie, ceea ce a făcut imposibil să lucreze o perioadă îndelungată. A revenit pe scenă la începutul anului 2019.

Născut în Bristol, într-o familiei de muzicieni, Tippett s-a mutat la Londra în 1967 şi a devenit un catalizator al scenei jazz, scrie The Guardian. A pus bazele Keith Tippett Sextet cu saxofonistul Elton Dean, trompetistul Mark Charig şi trombonistul Nick Evans. În 1970, ei au lansat albumul de debut „You Are Here, I Am There”.

După destrămarea grupului, Keith Tippett a continuat să cânte cu Dean în diverse grupuri, deseori cu muzicieni sud-africani precum Harry Miller şi Louis Moholo-Moholo.

În 1970, Tippett a înfiinţat Centipede, big band din care făceau parte muzicieni din King Crimson şi Soft Machine.

Pianistul a cântat pe albumele „In the Wake of Poseidon”, „Lizard” şi „Islands” ale King Crimson, considerat de critici esenţial pentru acestea, iar o dată a apărut alături de trupa progressive rock la „Top of the Pops” pentru a cânta single-ul „Cat Food”.

În 1981, a format grupul Mujician cu Paul Dunmall, Paul Rogers şi Tony Levin, numit astfel după felul în care fiica lui în vârstă de cinci ani atunci pronunţa meseria tatălui ei.

Keith Tippett a cântat deseori cu soţia lui, solista Julie Tippetts (născută Driscoll), pe care a cunoscut-o în 1969.