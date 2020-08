Pictorial sexy cu Delia şi Loredana Groza! Acoperite doar cu un halat, divele apar pentru prima dată împreună pe coperta unei reviste

Relaţia celor două artiste a început de pe vremea când Delia făcea parte din trupa N&D. Atunci, cele două au avut şi prima colaborare.

"Ne-am cunoscut în perioada în care primul album N&D era la doar câteva zile de debut. Cu doar câteva zile înainte de lansarea albumului și a single-ului "Vino la mine", am înregistrat alături de ea o piesă pentru o campanie care se numea „Un calculator, o șansă în plus în viitor, pentru un brand foarte cunoscut la vremea respectivă, care încă există. A fost un spot care a fost foarte difuzat timp de o lună, în fiecare zi, la aceeași oră, și aceasta a fost prima noastră colaborare", a declarat Delia pentru VIVA.

Deşi în presă s-a tot vorbit că ar exista o rivalitate între cele două artiste, într-un interviu oferit revistei Viva, cele două artiste au declarat că nu există loc pentrz rivalitate în showbiz-ul românesc.

"Cred că România e o țară destul de mică pentru a exista rivalitate între atât de puține vârfuri și atât de puțini artiști. Eu sunt de părere că ar trebui să ne sprijinim unii pe ceilalți, să ținem aproape și să ne bucurăm că există competiție, să ne bucurăm de succesul colegilor, pentru că, repet, sunt foarte puțini care demonstrează de la an la an că rezistă în această industrie, că sunt în continuare relevanți și au un cuvânt de spus. Sunt fericită că suntem colege, pentru că apuc să o cunosc și altfel decât până acum. Este o persoană extrem de caldă și de bună!", a declarat Delia.

Cele două artiste vor fi curând în juriul celei mai aşteptate emisiuni, respectiv XFactor. Reacţia celor două la vestea că vor împărţi lumin reflectoarelor a fost cât se poate de paşnică.

"E loc pentru oricine pe lumea asta, nu doar într-un platou! E o idee foarte interesantă și incitantă faptul că suntem cumva un yin tare – două femei puternice vizavi de yang-ul celor doi bărbați talentați și carismatici, Ștefan și Florin. E mai mult girl power acum", a declarat Loredana Groza.