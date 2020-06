Pippo Inzaghi, prima mare performanţă ca antrenor. A promovat în Serie A, cu un număr record de puncte

Benevento, antrenată de fostul campion mondial Filippo Inzaghi, ocupă primul loc din etapa a zecea şi se considera că promovarea sa este doar o chestiune de timp.

Cu un avantaj de 24 de puncte faţă de a doua clasată, Crotone, Benevento şi-a asigurat revenirea în Serie A, după stagiunea sa de debut, 2017-18. Totodată, Benevento are 76 de puncte în 31 de etape, un record în istoria Serie B. Este a doua promovare în Serie A pentru Benevento, după sezonul 2016/2017.

Sezonul viitor va propune un duel interesant din perspectiva confruntării lui Filippo cu fratele său mai mic Simone, care o antrenează pe Lazio.

După 31 de etape, Benevento Calcio (76 puncte) este urmată de FC Crotone, 52 puncte, AS Cittadella, 52 puncte, Spezia Calcio, 50 puncte, Pordenone Calcio, 49 puncte, Frosinone Calcio, 48 puncte, Chievo Verona, 45 puncte, US Salernitana, 44 puncte, etc.