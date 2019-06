REŢETA ZILEI: Pizza cu sunca de Praga

Mod de preparare Pizza cu sunca de Praga

Se prepara din faina si apa calda in care am dizolvat sarea, drojdia si uleiul, un aluat potrivit de tare care se acopera si se lasa sa creasca, cca 30 minute.

Se intinde aluatul crescut in foaie de cca 0,5 cm care se asaza in tava rotunda unsa cu un pic de ulei de masline apoi se toarna sosul de pizza (eu am avut sos de casa), se presara mozzarella taiata fasii, ciuperci feliate subtire si fasii de sunca de Praga.

Se bat 2 oua, se rasfira pe toata suprafata pizzei apoi se rade cascaval si se da la copt ccca 15 minute. Se serveste calda!

Pofta buna!

