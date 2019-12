Planeta moare sufocată. Plaja de plastic, imagini terificante cu mii de tone de deşeuri aduse de apă la ţărm VIDEO

Specialiştii în conservarea mediului spun că zeci de mii recipiente din plastic sunt aruncate necontrolat la periferia metropolei de 3 milioane de locuitori, după care acestea sunt luate de ploi și de apele umflate ale râului Umgeni și ajung în ocean. Nu trece mult însă şi Oceanul Indian le aduce înapoi oamenilor, umplând plajele, făcând imposibil înotul şi, în general, degradând grav mediul înconjurător, prezenţa plasticului afectând major viaţa animalelor marine.

PLASTIC PLAGUE: Grim new video shows several tons of plastic waste churning in the waves and littering the beach in Durban, South Africa.



